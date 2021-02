Hongkong zvýšil daň z obchodování s akciemi a vyvolal výprodeje

Hongkong poprvé od roku 1993 zvýšil kolkovné u obchodů s akciemi, což vyvolalo široké výprodeje a největší propad akcií na této burze za více než pět let.

Plánované zvýšení daně z obchodování na 0,13 % z 0,10 % je součástí řady nových opatření týkajících se rozpočtu Hongkongu, které na druhé straně zahrnují zvýšené výdaje na pomoc obyvatelům během pandemie. Zatímco se ekonomika města za poslední rok propadla, ceny akcií prudce stouply díky boomu na globálním trhu.

Hongkongský benchmark Hang Seng Index dnes zavřel o 3 % níže, přičemž poklesu vedla Hong Kong Exchanges & Clearing, která odepsala 8,8 %, a to i přesto, co dnes tento operátor burzy oznámil rekordní roční zisk. Fondy se sídlem v kontinentální Číně prodaly hongkongské akcie za rekordní 2,6 miliardy dolarů prostřednictvím směnných vztahů se Šen-čenem a Šanghají, a to po 38 dnech čistých nákupů ze strany Číny.

"Dopad bude značný," uvedl Kingston Lin, ředitel oddělení správy aktiv u Canfield Securities v Hongkongu. "Trh si vede velmi dobře a samozřejmě přinese vládě další příjmy. Vyšší transakční náklady však budou pro burzu obavou.“ Analytici odhadují, že vyšší kolkovné zvýší obchodní náklady o 6 % až 15 %, čímž se sníží objemy obchodování a zisk burzy o 3 – 7 % na akcii.

Vláda po dvouleté ekonomické recesi oznámila výdajová opatření ve výši více než 120 miliard hongkongských dolarů ke zmírnění ekonomických potíží pro obyvatele tohoto města. Navýšení daně z obchodování má být zavedeno 1. srpna a vláda očekává, že to přinese ročně dalších 12 miliard HKD, uvedly místní média včetně Daily a NowTV. Ve fiskálním roce 2019/2020 přispělo kolkovné 33,2 miliardami HKD.

Tímto krokem riskuje vláda utlumení obchodního boomu, který poháněl výdělky na burze. Ta ve středu uvedla, že loni její zisk vzrostl o 23 % na rekordních 11,5 miliard HKD, k čemuž přispěl 60% skok v obchodování s akciemi. Její akcie vzrostly oproti minimu v loňském roce o 150 % a podle tržní hodnoty je největší na světě.

„I když jsme rozhodnutím vlády zvýšit kolkovné pro transakce s akciemi zklamáni, uznáváme, že taková daň je důležitým zdrojem vládních příjmů,“ uvedl mluvčí burzy. „HKEX se těší na další úzkou spolupráci se všemi svými akcionáři, aby podpořila další úspěch, odolnost, živost a atraktivitu hongkongských kapitálových trhů.“

Zdroj: Bloomberg