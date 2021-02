Česká zbrojovka vydává dluhopisy za až čtyři miliardy korun na akvizici Coltu

Zbrojařská skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) vydává dluhopisy v celkové hodnotě až čtyři miliardy korun. Peníze využije na ohlášenou akvizici amerického výrobce zbraní Colt Holding Company LLC. Informuje o tom server Seznam Zprávy. Stoprocentní podíl v Coltu by CZG měla získat za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč) v hotovosti a dále za 1,098.620 nově vydaných kmenových akcií CZG.



Celkovou hodnotu dluhopisů bude možné navýšit až na pět miliard korun. Budou šestileté s pohyblivou úrokovou sazbou, která by nyní činila až 1,93 až 2,23 procenta ročně. Určené jsou institucím i retailovým klientům.



"Jak společnost CZG již dříve oznámila, pověřila Českou spořitelnu a přípravou potenciální emise dluhopisů, včetně související transakční dokumentace. Do doby řádného zveřejnění prospektu nemůžeme tuto záležitost více komentovat," sdělila serveru mluvčí CZG Eva Svobodová.



Colt Holding Company LLC je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC. Česká zbrojovka již dříve upozornila na to, že díky převzetí získá další významné výrobní kapacity ve Spojených státech a v Kanadě a rozšíří svou světovou zákaznickou síť. Transakci musejí schválit regulační orgány, její vypořádání se očekává v první polovině letošního roku.



Colt je dlouhodobým dodavatelem americké armády a prostřednictvím své kanadské dceřiné společnosti taktéž výhradním dodavatelem malých zbraní vojenským složkám v Kanadě. Podle serveru tak vznikne skupina s obratem více než 500 milionů dolarů (11 miliard korun) a více než dvěma tisíci zaměstnanci.



CZG je jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává zhruba 1650 lidí.