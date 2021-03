Po zklamání z Fedu nás čeká dilema nad důležitými daty

Evropské trhy navazují na včerejší vývoj v USA a dnešní v Asii. Hlavní akciové indexy padají až skoro o procento v případě DAXu. Lehce dole jsou znovu také americké futures. Vedle toho je ovšem vývoj na dluhopisových trzích smíšený, když americké výnosy lehce korigují svůj nárůst, zatímco německé a další evropské se posouvají výš. Eurodolar už klesl k 1,1930.

Na trzích dál rezonuje včerejší vystoupení šéfa Fedu, který se nijak zvlášť neohradil vůči rostoucím výnosům a nerachotil tradičními zbraněmi. Otázkou zůstává, jestli by bylo rozumné je opravdu nakonec použít při nejistotě o vývoji inflačních očekávání, ovšem aspoň slovní intervence přijít mohla.

Mezitím výrazně zdražila ropa, která dnes pokračuje směrem vzhůru o dalších 2,4 procenta. Tento inflační faktor sám o sobě většinou centrální banky k akci nevybídne, za současné situace jde však jen o jeden z nabídkových cenových tlaků, které mohou živit zmíněná inflační očekávání.

Na programu dnes máme vládní data z amerického trhu práce. Očekávání směřují k výraznému zlepšení na téměř 200 tisíc nových pracovních míst při stabilní míře nezaměstnanosti a udržení tempa mezd. Report ADP byl za únor slabší, na druhou stranu průzkumy ISM potvrzují, že nabírání lidí zesiluje. Reakce trhu bude velmi zajímavá, protože není vůbec jasné, co si vlastně od čísel přát. Evidence silného trhu práce by zapadala do úspěšného oživení ekonomiky, ale také by dál přiživila spekulace o možném přehřívání a inflaci. Následné další zvýšení výnosů by akciím nejspíš nesvědčilo.

Koruna je už od půlky února pod tlakem a oslabuje vůči euru na 26,34. Na její kondici se podepisuje jak nezvládání domácí epidemie, tak zhoršení situace na globálních trzích a zmenšení apetitu po rizikových investicích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3347 0.3567 26.3537 26.2332 CZK/USD 22.0605 0.6593 22.1030 21.9125 HUF/EUR 366.1590 0.2944 367.2924 363.5743 PLN/EUR 4.5789 0.4499 4.5829 4.5602

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7419 -0.0634 7.7492 7.7189 JPY/EUR 129.5255 0.1822 129.5380 129.2100 JPY/USD 108.5035 0.4839 108.5180 108.2060

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8646 0.3592 0.8647 0.8601 CHF/EUR 1.1092 -0.2661 1.1127 1.1079 NOK/EUR 10.2511 -0.2273 10.3061 10.2113 SEK/EUR 10.1807 0.1350 10.1872 10.1639 USD/EUR 1.1938 -0.2923 1.1970 1.1914

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3041 0.6390 1.3053 1.2942 CAD/USD 1.2709 0.3522 1.2712 1.2651