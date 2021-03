Petr Dufek: Export zahájil letošní rok poklesem

Ačkoliv se přebytek zahraničního obchodu v prvním měsíci letošního roku meziročně zvýšil (na 24,6 mld. CZK), nelze si nevšimnout mírného poklesu vývozu i dovozu. Na straně dovozu jde nepochybně o výsledek ekonomického útlumu způsobeného lockdownem, který se se promítá do nižší poptávky spotřebitelů i firem. Když však vezeme v úvahu i slabší korunu, tak jsou vlastně slabší čísla o dovozu i vývozu mírně nadhodnocená.



Na straně exportu si nelze nevšimnout více než pětiprocentního poklesu vývozu automobilů, který ještě v posledním čtvrtletí loňského roku výrazně narůstal. O příčinách této nepříznivé změny lze zatím jen spekulovat. Svoji roli mají nepochybně restrikce zaměřené i na autosalony, které se následně odrážejí v nižších prodejích, jak už ostatně potvrdily i poslední statistiky registrací nových automobilů. Jde nicméně o krátkodobý jev, který vzhledem k počínajícímu rozvolnění v některých státech brzy pomine a poté opět zafunguje odložená poptávka.



Mnohem podstatnější otázkou však je, zda už automobilový průmysl nebrzdí v důsledku nedostatku dovážených komponent, který trápí téměř všechny výrobce v Evropě. To by byla mnohem nepříznivější zpráva, protože by to ovlivnilo vývoj ve výrazné části průmyslu, který se stal motorem a také jistotou české ekonomiky v časech lockdownu. Stačí si vzpomenout na jeho vliv (respektive vliv exportu) v předchozím čtvrtletí na celkový výsledek HDP. Jak na tom byl celý průmysl v prvním měsíci letošního roku se dozvíme už tento pátek.