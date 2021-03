Přebytek zahraničního obchodu v lednu stoupl na 24,6 mld. Kč

Zahraniční obchod Česka skončil v prvním měsíci letošního roku rekordním lednovým přebytkem 24,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským lednem byl přebytek o 7,3 miliardy Kč vyšší. K příznivému výsledku pomohl zahraničnímu obchodu především menší deficit u ropy a zemního plynu. Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).



V meziročním srovnání klesl letos v lednu vývoz i dovoz. Export oslabil o 0,6 procenta na 303,1 miliardy Kč. Import meziročně klesl o 3,2 procenta na 278,5 miliardy Kč. Leden měl letos o dva pracovní dny méně než loni.



Meziměsíčně se vývoz v lednu po sezonním očištění snížil o dvě procenta. Dovoz oproti prosinci vzrostl o 1,8 procenta.



"Vyšší tempo poklesu dovozu než vývozu zboží opět zapříčinilo rekordní přebytek lednové obchodní bilance. U vývozu se na poklesu podílela především motorová vozidla a jejich díly, u dovozu pak zejména ropa a zemní plyn," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Přebytek Česka v obchodu s motorovými vozidly meziročně klesl o 3,3 miliardy korun, a to v důsledku poklesu jejich vývozu o 4,7 miliardy Kč. "Schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji se prohloubil o 1,3 miliardy Kč," dodává ČSÚ.



Vlivem nižšího dovezeného množství ropy a zemního plynu v lednu meziročně klesl deficit u těchto komodit, a to o 3,2 miliardy Kč. Rekordní lednové bilanci českého zahraničního obchodu napomohl také o 1,8 miliardy korun nižší deficit v obchodu s potravinářskými výrobky.



Bilance českého zahraničního obchodu s členskými zeměmi Evropské unie skončila v lednu přebytkem 66,6 miliardy korun, což byl meziročně o čtyři miliardy lepší výsledek. "Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 2,4 miliardy korun," uvádí ČSÚ. O dvě miliardy Kč se zmenšil i deficit obchodu s Polskem.



Schodek zahraničního obchodu se zbožím s mimounijními státy se meziročně zmenšil o 3,5 miliardy na 40,3 miliardy Kč. U obchodu s Ázerbájdžánem a Ruskou federací přešla bilance z pasiva do aktiva, tedy více zboží se do těchto zemí z Česka vyvezlo, než se z nich importovalo.



Dnes zveřejněná data o zahraničním obchodu poprvé zahrnují období po definitivním ukončení svazku Velké Británie s EU na začátku letošního roku. Obchod Česka s Británií skončila v lednu přebytkem 9,4 miliardy, zatímco v prvním měsíci loňského roku to bylo 10,3 miliard Kč.



Český vývoz do Británie letos v lednu klesl na 12,4 miliardy Kč z loňských 15,1 miliardy korun. Naopak ze Spojeného království do Česka se dovezlo zboží za necelé tři miliardy korun, zatímco loni v lednu to bylo 4,8 miliardy Kč.



Přebytek zahraničního obchodu Česka za celý rok 2020 stoupl podle revidovaných předběžných údajů ČSÚ na rekordních téměř 184,5 miliardy korun. Vývoz i dovoz se ale meziročně snížily.