Adidas letos čeká návrat k silnému růstu. Akcie +3,6 %

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi letos čeká návrat k silnému růstu, tržby by měly stoupnout především v Číně, zbytku Asie a v Latinské Americe. Na zisk ale bude mít negativní dopad prodej dceřiné značky Reebok. Loni tržby v důsledku pandemie klesly o 16 procent na 19,8 miliardy eur (519 miliard Kč) a provozní zisk se snížil na 751 milionů eur z 2,66 miliardy eur. Druhý největší světový výrobce sportovního oblečení to uvedl ve svém dnešním sdělení, během dne také představí novou strategii na období do roku 2025. Akcie společnosti rostly dopoledne v systému Xetra již o více než 3 %.

Čistý zisk náležející akcionářům loni utrpěl pokles o 78 %. Propad firma utpěla poprvé po osmi letech, napsaly Financial Times.



V samotném čtvrtém čtvrtletí se tržby bez očištění od vlivu směnných kurzů zvýšily o jedno procento na 5,5 miliardy eur. Provozní zisk mírně klesl na 225 milionů eur. Obě hodnoty ale překonaly očekávání analytiků.



Ve výhledu na rok 2021 už není zahrnut Reebok. Náklady spojené s prodejem této společnosti, kterou koupil před 15 lety, aby mohl účinněji konkurovat americké firmě , se vyšplhají na 200 milionů eur.



Adidas má nyní po uzávěrách kvůli protipandemickým opatřením otevřených více než 95 procent poboček. V Evropě byla v posledním kvartálu zavřena zhruba polovina obchodů, prodej na internetu ale vzrostl o 43 procent.



Letos by se tržby podle firmy měly po očištění od vlivu směnných kurzů zvýšit o 15 až 20 procent. V Číně, dalších asijských zemích a v Latinské Americe by se mohly zvednout až o 30 procent.



Rival čekává, že finanční dopady uzávěr přetrvají až do druhého čtvrtletí. Věří ale, že výrazné zlepšení přijde díky celosvětovému zájmu o běhání poté. Konkurečnímu loni klesly tržby o 16 %.

Zdroje: ČTK, FT, Paria.cz