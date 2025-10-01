Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta

Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta

01.10.2025 13:01
Autor: ČTK

Růst spotřebitelských cen v eurozóně zrychlil. Meziroční míra inflace v září vzrostla ze srpnových dvou procent na 2,2 procenta. Vychází to z rychlého odhadu unijního statistického úřadu Eurostat. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 procenta. V září k inflaci nejvíce přispěly služby a potraviny, naopak ceny energií celkovou inflaci snížily. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii, nejsou v něm tedy ani údaje za Českou republiku.

Inflace za měsíc září je v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Nejvyšší míru inflace Eurostat registruje v Estonsku, a to 5,2 procenta. Za ním je Chorvatsko a Slovensko s inflací shodně 4,6 procenta. Nejnižší inflaci pak měl Kypr, a sice nulovou. Ve Francii byla inflace 1,1 procenta, v Itálii a v Řecku shodně 1,8 procenta.

Z jednotlivých složek inflace měla největší vliv kategorie služeb, kde inflace vzrostla na 3,2 procenta ze srpnové hodnoty 3,1 procenta. V kategorii potraviny, alkohol a tabák inflace o dvě desetiny bodu klesla, i tak ale činila 3,0 procenta. Míra inflace u neenergetického průmyslového zboží zůstala na 0,8 procenta. Naopak ceny energií meziročně o 0,4 procenta klesly, v srpnu u nich meziroční pokles činil 2,0 procenta.

Eurostat zveřejňuje rychlý odhad inflace vždy bezprostředně po skončení daného měsíce, podrobné údaje za celou Evropskou unii následují zhruba po dvou týdnech. Podrobnější data za měsíc září budou k dispozici 17. října.

 

Čtěte více:

Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici
30.09.2025 15:23
Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici
Růst spotřebitelských cen v Německu v září zrychlil, míra inflace vzr...
Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy
30.09.2025 16:37
Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy
Skupina OPEC+ na svém nedělním zasedání zřejmě zváží výrazně vyšší zvý...
Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
01.10.2025 10:19
Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září mírně zhoršily. I...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2025
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  
16:51Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
16:49Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů
14:55Téměř celosvětový akciový optimismus a globální ekonomika mírně pod potenciálem
14:24Schodek rozpočtu v září klesl na 153,9 miliardy, je nejnižší za šest let
13:29Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce  
13:01Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta
12:05Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
9:37Jaromír Šindel: Mírnější oživení disponibilního příjmu stačilo na silnější spotřebu i vyšší úspory, ale ne na dražší nemovitosti
9:21AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět