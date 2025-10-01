Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta

Růst spotřebitelských cen v eurozóně zrychlil. Meziroční míra inflace v září vzrostla ze srpnových dvou procent na 2,2 procenta. Vychází to z rychlého odhadu unijního statistického úřadu Eurostat. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 procenta. V září k inflaci nejvíce přispěly služby a potraviny, naopak ceny energií celkovou inflaci snížily. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii, nejsou v něm tedy ani údaje za Českou republiku.
Inflace za měsíc září je v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Nejvyšší míru inflace Eurostat registruje v Estonsku, a to 5,2 procenta. Za ním je Chorvatsko a Slovensko s inflací shodně 4,6 procenta. Nejnižší inflaci pak měl Kypr, a sice nulovou. Ve Francii byla inflace 1,1 procenta, v Itálii a v Řecku shodně 1,8 procenta.
Z jednotlivých složek inflace měla největší vliv kategorie služeb, kde inflace vzrostla na 3,2 procenta ze srpnové hodnoty 3,1 procenta. V kategorii potraviny, alkohol a tabák inflace o dvě desetiny bodu klesla, i tak ale činila 3,0 procenta. Míra inflace u neenergetického průmyslového zboží zůstala na 0,8 procenta. Naopak ceny energií meziročně o 0,4 procenta klesly, v srpnu u nich meziroční pokles činil 2,0 procenta.
Eurostat zveřejňuje rychlý odhad inflace vždy bezprostředně po skončení daného měsíce, podrobné údaje za celou Evropskou unii následují zhruba po dvou týdnech. Podrobnější data za měsíc září budou k dispozici 17. října.