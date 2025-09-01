Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny poprvé od poloviny roku 2022 vzrostla. Podpořilo ji zvýšení domácí poptávky a výroby. Průzkum mezi nákupními manažery vyvolává optimismus ohledně vývoje budoucí výroby, napsala agentura Reuters.
Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu eurozóny sestavovaný Hamburg Commercial Bank (HCOB) stoupl v srpnu na více než tříleté maximum na 50,7 bodu z červencových 49,8 bodu. Překonal tak hranici 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.
Růst průmyslové výroby byl nejvyšší od března 2022. Nové zakázky, důležitý ukazatel poptávky, rostly nejrychleji za téměř tři a půl roku. Výrobci v eurozóně jsou také optimističtí ve výhledu na nadcházející rok. Ceny účtované výrobci se mírně snížily, přestože vstupní náklady mírně rostly.
"Ekonomické oživení ve výrobním sektoru se rozšiřuje. Nové zakázky také dávají naději na udržitelné oživení," uvedl hlavní ekonom Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. Dodal, že růst domácích poptávek kompenzuje oslabení v zahraničí a mnozí očekávají další zvyšování výroby. Posílení domácí poptávky by tak mohlo být nejlepším lékem proti americkým clům.
Z jednotlivých členských zemí aktivita rostla nejvíce v Řecku a Španělsku. Mírný růst zaznamenaly Francie a Itálie. V Německu sice PMI činil 49,8 bodu, což je pod hranicí růstu, avšak byl nejvýše za 38 měsíců. To dává naději největší evropské ekonomice, která v minulém čtvrtletí klesla o 0,3 procenta kvůli zpomalení poptávky z USA, hlavního obchodního partnera země.