Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v září opět klesla, dostala se tak na nejnižší úroveň za pět měsíců. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila výzkumná společnost Sentix. Index důvěry pro eurozónu se v září snížil na minus 9,2 bodu ze srpnových minus 3,7 bodu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali mírný nárůst indexu, a to na minus dva body.
"Nové zářijové údaje o indexu Sentix maří naděje na hospodářské oživení," uvedla společnost Sentix. "Ekonomické obavy jsou zpět v plné síle," dodala. Poukázala především na zesílení sestupného trendu v Německu.
Index důvěry v německou ekonomiku se v září snížil o 9,4 bodu na minus 22,1 bodu. Německo je největší ekonomikou v eurozóně. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července předpověděl, že německá ekonomika v letošním roce vykáže růst o 0,1 procenta po loňském poklesu o 0,2 procenta. Hospodářský růst v celé eurozóně letos podle MMF zrychlí na jedno procento z 0,9 procenta v loňském roce.