Výrobce motorů Rolls-Royce má kvůli pandemii hlubokou ztrátu

Britský výrobce leteckých motorů vykázal za loňský rok ztrátu čtyři miliardy liber (122 miliard Kč). Je to více, než odhadovali analytici. Na vině je pandemie, která citelně utlumila poptávku po letecké dopravě. Generální ředitel Warren East ale poznamenal, že to nejhorší už má firma za sebou. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Rolls-Royce si od aerolinek nechává proplácet počet hodin odlétaných s jeho motory. Tento zdroj příjmů ale v loňském roce vinou koronavirové krize téměř vyschl. Společnost propouštěla a od investorů si opatřila další peníze.



Podnik měl v loňském roce výdaje kolem 4,2 miliardy liber, což odpovídá odhadu analytiků. Na letošní rok ale počítá už jen se dvěma miliardami liber, které pohltí další restrukturalizace. Firma se chystá v celém světě zrušit asi 9000 pracovních míst.



"Rok 2020 byl rokem bezprecedentním," řekl East. "Dopad pandemie covidu-19 na skupinu pocítil nejnaléhavěji náš civilní letecký průmysl," dodal. Díky přijatým opatřením, jako je snižování počtu pracovních míst, získávání finančních prostředků a plánovaný prodej aktiv za dvě miliardy liber, by se podle něj podnikání mělo stabilizovat a v budoucnu vrátit k růstu.