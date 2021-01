Alibaba plánuje prodat dluhopisy až za 8 miliard a ukázat svou sílu

Alibaba Group Holding by mohla příští týden získat až 8 miliard dolarů prodejem dolarových dluhopisů, podle lidí obeznámených s touto záležitostí.

Tento gigant v oblasti internetového obchodování si klade za cíl získat nejméně 5 miliard dolarů, ale mohl by získat i více, řekli lidé, kteří si nepřejí být jmenováni. Nabídka bude rozdělena do více tranší a konkrétní data splatnosti ještě budou stanovena, dodali. Alibaba odmítla komentovat. Plánovaný prodej oznámila dříve i agentura Reuters.

Případný emisní úspěch v době, kdy toto impérium Jacka Ma čelí na domácí půdě intenzivnímu vládnímu tlaku, by bylo znakem důvěry globálních investorů v tuto společnost. V posledních měsících zablokovali úředníci IPO společnosti Ant Group za 35 miliard dolarů, navrhli nová pravidla omezující dominanci internetových gigantů a dali Alibabě pokutu za akvizice z minulých let. Přísnější kontrola fúzí a akvizic by také mohla přilít nejistotu ohledně růstu velkých internetových firem.

"Tuto emisi považujeme za jakýsi průzkum vzhledem k širší nejistotě kolem Ant / Jacka Ma," uvedl Čchuan-i Čou, úvěrový analytik společnosti Lucror Analytics v Singapuru. "Lze tak snadno zjistit, jak vážně globální investoři vnímají rychle se vyvíjející regulační prostředí v Číně a jeho potenciální dopad na Alibabu."

Do emise dluhopisů se hrnou i další společnosti. Dlužníci již v letošním roce prodali celosvětově více než 65 miliard dolarů dluhopisů v dolarech, podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg. Rok 2020 přitom vynesl až 3,6 bilionu dolarů.

Alibaba poprvé pronikla na globální dluhopisový trh v roce 2014, kdy krátce po svém významném newyorském akciovém debutu získala 8 miliard dolarů. Na zahraniční trh přišla naposledy v roce 2017 s nabídkou dluhopisů za úctyhodných 7 miliard dolarů a podle údajů Bloombergu nyní potřebuje splatit nebo refinancovat dluh v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, který je splatný letos. Dolarové dluhopisy Alibaby splatné do roku 2027 se obchodují za zhruba 111 centů za dolar, ukazují data Bloombergu.

Na konci roku 2019 získala Alibaba z hongkongského prodeje akcií zhruba 11 miliard dolarů a na konci září měla hotovost ve výši téměř 90 miliard dolarů. Alibaba v posledních letech utratila miliardy dolarů za podíly v nadějných start-upech, rozšíření své logistické sítě, služby cloudového hostingu a vybudování mezinárodního byznysu prostřednictvím singapurského e-shopu Lazada. Nyní je zapojena do líté bitvy s firmou Meituan v oblasti dodávek potravin a zároveň se snaží držet si od těla své soupeře JD.com a Tencent Holdings v oblastech od potravin až po maloobchod.

Zdroj: Bloomberg