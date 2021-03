Rozbřesk: Podrží průmysl evropskou ekonomiku?

Dnešní lednová průmyslová výroba v eurozóně i v Česku hodně napoví, co čekat od ekonomiky na začátku roku 2021. České číslo již známe: lednový meziroční růst o 0,9 % po očištění (konsensus 0,6 %). Podnikatelské nálady doposud potvrzovaly odolnost průmyslu vůči třetím a dalším vlnám pandemie COVID 19. Vesměs ukazovaly na jedné straně zdecimované služby a na straně druhé rychlý růst zakázek i výroby v průmyslu. Je však otázkou, zda to nyní potvrdí i tvrdá čísla z výroby – dosavadní výsledky z Německa spíše zaostaly za očekáváním. To by mohlo výrazně zhoršit naše odhady růstu pro začátek roku, které zatím počítaly se stagnací evropské ekonomiky na začátku roku 2021 a s náběhem post-pandemického oživení zhruba od poloviny roku.



Velice opatrná v sázkách na blížící se oživení také nadále zůstává i Evropská centrální banka. I když včera Christine Lagardeová mluvila o vyšší inflaci, nenechala nikoho na pochybách, že se jedná jen o tento rok a na vině jsou vyšší ceny energií, a ne ekonomikou tažená jádrová inflace. I proto ji znervóznil poslední růst výnosů na dluhopisových trzích, který je podle ECB předčasný a nežádoucí. A i proto se Christine Lagardeová zavázala zrychlit nákup vládních dluhopisů v rámci pandemického programu PEPP, kde ECB může nakupovat dluhopisy všech členských zemí včetně Řecka. Nákupy by podle Lagardeové měly být “výrazně vyšší” než v prvních měsících roku 2021.



Eurové dluhopisy v reakci okamžitě posílily a jejich výnosy poklesly – na -0,34 % u německého desetiletého a na 0,6 % u italského desetiletého dluhopisu. I když Česko není součástí eurozóny, výraznější nákupy ECB se mohou pozitivně odrazit i na českém dluhopisovém trhu. Když začne ECB aktivněji “vysávat” dluhopisy z eurového trhu, může ve finále vzrůst poptávka zahraničních investorů po výše úročených českých dluhopisech. To by se české vládě bezesporu hodilo – protože tento rok plánuje hospodařit s jedním z nejvyšších schodků v Evropě (okolo 9 % HDP) a na trzích si bude muset půjčit až 700 miliard korun (přes 12 % HDP). To je na relativně málo likvidním českém dluhopisovém trhu znát a výnosy v posledních týdnech raketově vzrostly – přibližně o 60 bps na 1,83 %, což jsou nejvyšší úrovně od poloviny roku 2019. Vyšší poptávka zahraničních kupců by tak českému ministerstvu financí přišla bezesporu vhod.





*** TRHY ***



Koruna

Silné zisky globálních akcií ani holubičí ECB koruně příliš nepomáhají. Znát je na ní pravděpodobně negativní přesah z polského zlotého. Měnový pár tak zatím přešlapuje na místě a nechce se mu pod 26,15 EUR/CZK. Zajímavé bude sledovat, zda zvýšená aktivita ECB na trzích nezanechá v nejbližších týdnech pozitivní otisk i na českém dluhopisovém trhu… (více viz úvodník).



Zahraniční forex

ECB se včera rozhodla navýšit objemy nakupovaných dluhopisů pro druhé čtvrtletí tohoto roku (viz úvodník), což mělo v první fázi ovšem jen relativně omezený dopad na eurodolar. Měnový pár se otočil před hranicí 1,20, což bylo ovšem spíše důsledkem opětovného růstu amerických delších úrokových sazeb. Americké dluhopisy totiž negativně zareagovaly na výborná týdenní data z trhu amerického práce a také na fakt, že ministryně financí USA Yellenová uvedla, že peníze (1400 dolarů) z právě schváleného expanzivního balíku začnou přistávat na účtech Američanů již tento víkend. To dostává dolar opět do formy.



Opětovný růst amerických výnosů ovšem dostává pod tlak emerging markets a s nimi i středoevropské měny. Začíná navíc trpět i zlotý, neboť v Polsku se nepřehlédnutelně zhoršuje pandemická situace. Středeční přírůstek nově nakažených přesáhl 21 tisíc a ministr zdravotnictví Polska musel pohrozit plošných lockdownem. Nehledě na relativně úspěšnou očkovací kampaň se však budou pandemická čísla dále zhoršovat, a to při rostoucích výnosech v USA potlačí měnový pár EUR/PLN nad 4,60.



Ropa a zlato

Včera opět rostla cena ropy, barel WTI přidal +2,5 % na 66 USD. Cena zlata byla lehce v záporu, konkrétně -0,2 % na 1723 USD za unci.



Akcie

Wall Street ve čtvrtek významně posílila, dominovaly tentokrát technologické akcie. Nedařilo se naopak necyklické spotřebě a akciím bank, jež korigovaly zisky z posledních dní. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Dow Jones +0,58 %; S&P 500 +1,04 % (nový rekord); Nasdaq Composite +2,52 %.