Akcie jsou reálná aktiva a povedou si dobře i při vyšší inflaci

Pod povrchem akciového trhu probíhá „poměrně agresivní rotace“, což pomáhá i celkovému indexu. Pro Yahoo Finance to uvedl Stuart Kaiser, vedoucí výzkumu akciových derivátů v UBS. Podle něj tedy peníze z akcií neodtékají, ale přelévají se do jiných sektorů a firem. Pod tlakem jsou tak třeba technologické firmy, rostou naopak energetické firmy, zboží dlouhodobé spotřeby a další cyklické sektory. Jaký bude další vývoj na trhu a jak budou na akcie působit výnosy vládních obligací?



Kaiser míní, že výnosy obligací rostou „z těch správných důvodů“. Tedy díky očekávanému ekonomickému oživení a to by akciím mělo prospívat. Problémy vyvolalo to, že výnosy se posunuly velmi rychle, což dolehlo zejména na technologie. Nicméně Kaiser míní, že v dalším období by růst výnosů měl potvrzovat ekonomický boom a akcie by to tížit nemělo. Pokud někdo v oživení věří, měl by podle něj investovat do rizikové části trhů. Hotovosti, která tak může učinit, je stále ještě hodně. Lidé by ale neměli být překvapeni tím, že riziková aktiva jsou také volatilní a občas se dostaví korekce.

Měřítka volatility jsou podle Kaisera nyní na podobných či ještě vyšších úrovních než minulý rok touto dobou. To by mělo ukazovat, že zejména institucionální investoři si stále „nejsou jistí, jak tohle skončí.“ Před rokem to znamenalo nejistotu ohledně špatných zpráv, nyní to naopak znamená nejistotu ohledně pozitivních zpráv a toho, jak moc silné bude ekonomické oživení. Včetně toho, zda boom nedostane sazby a výnosy obligací na úrovně, které už by akciím mohly škodit.



Siegel stále akciovým optimistou



Na CNBC hovořil o akciích profesor financí a známý investiční odborník Jeremy Siegel. Ten míní, že přicházející fiskální stimulace je „přilévání oleje do ohně“. Již před řadou měsíců bylo podle profesora v ekonomice dost stimulace a ta nová spolu s ní povede k vyšší inflaci a vyšším sazbám. Nicméně akcie budou schopny se s nimi vypořádat, i když poroste tlak na Fed, aby začal brzdit a tlumit inflaci.





Siegel míní, že inflace by se mohla zvednout i nad 4 %, výnosy desetiletých vládních obligací by ale nebyly pro akcie problémem, pokud by se zvedly až na 3 %. Akcie jsou totiž reálnými aktivy, protože jsou vlastnickým právem na reálná aktiva – výrobní prostředky, firmy. A reálná aktiva si v prostředí vyšší inflace vedou dobře, takže by to mělo platit i o akciích. I proto, že dividendy by měly růst s tím, jak poroste inflace. Optimistou naopak profesor není ohledně dluhopisů.

Fed podle Siegela bude muset nakonec utáhnout svou politiku a to bude pro akcie brzdou. Nicméně do té doby akcie ještě posílí, i když již nyní jsou na trhu známky obav z tohoto utažení monetární politiky. Do té doby, než k němu dojde, ale mohou akcie podle Siegela posílit o dalších 10 % až 12 %. V roce 2022 či 2023 může přijít stagnace trhu, ale nyní je výhled stále pozitivní už kvůli likviditě a stimulaci.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Youtube