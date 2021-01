I kdyby trh stagnoval, lze profitovat na rotaci

Co se nyní děje na akciovém trhu? Investiční ředitelka společnosti Schwab Liz Ann Sondersová v odpovědi na tuto otázku nejdříve připomněla, že do září minulého roku byl růst akciového trhu značně nevyvážený a vychýlený směrem k několika málo velkým technologickým společnostem. Pak začala rotace směrem k několika dalším segmentům trhu. Jenže v posledních týdnech nepřicházejí z americké ekonomiky právě povzbudivá data a investoři se vracejí ke strategii „zůstaňte doma“. Tedy k sázkám na firmy, které nejvíce profitují ze sociálního distancování. Co bude dál?





Do dalšího vývoje budou výrazně promlouvat valuace. Sondersová míní, že u technologií jsou vysoko, ale její firma má pro tento sektor doporučení držet se váhy dané trhem a kapitalizacemi. Tedy ani jej v investičním portfoliu nepodvažovat ani mu nedávat vyšší váhu. Tento pohled je kompromisem mezi vysokými valuacemi a tím, že právě tento sektor je schopen nabídnout růst.



Investorům ředitelka v duchu výše uvedeného radí, aby vybírali tituly, které nabízí růst, ale nejsou předražené. Na trhu podle ní sice vznikly mikrobubliny, ale situace je rozdílná například od roku 1999, kdy byla bublina na celém trhu a její prasknutí tak poslalo dolů všechny akcie. PE akciového trhu se nyní nachází podobně vysoko, jako na vrcholu internetové bubliny, nicméně tehdy bylo vysoko i přesto, že rostla ziskovost. Minulý rok a letos jej zvedlo to, že se zisky propadly. Pokud nyní začne docházet k jejich zlepšování, může valuace opět klesnout. Sondersová ovšem připomněla, že rizikem je dlouhodoběji utlumená ziskovost.



Mike Wilson, který působí jako hlavní stratég pro USA ve společnosti , pro Bloomberg Markets uvedl: „Trhy mají nyní jasno v tom, jak bude rok 2021 vypadat.“ Podle nich přijde ekonomický boom a ceny akcií odrážejí silné oživení. Doposud tak vše zhruba odpovídá typickému vývoji během ekonomického cyklu, včetně toho, že v první fázi dochází k růstu valuací s tím, jak ekonomický útlum doléhá na ziskovost korporátního sektoru.





Ve druhé fázi podle Wilsona obvykle nastává pokles valuačních násobků, protože se zvedá ziskovost. Trh jako celek by pak mohl stagnovat, ale „to neznamená, že nebude co dělat“. Na stagnujícím trhu totiž bude podle stratéga příležitost k rotaci k firmám a sektorům, které budou v této fázi tržního cyklu růst.

I Wilson na závěr rozhovoru hovořil o koncentraci akciové rally, která zpočátku stála na několika málo titulech, pak ale došlo k jejímu rozšíření. Podle stratéga jde také o typické chování trhu a ono rozšíření jeho růstu je „velmi zdravé“. Pokud by trvalo, jde nejen o potvrzení býčího trhu, ale i toho, že americká ekonomika vstoupila do nového cyklu.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets