EK zahájila s Británií řízení kvůli odkladu severoirských kontrol

Evropská komise dnes zahájila s Británií řízení kvůli tomu, že bývalá členská země Evropské unie odložila zavedení kontrol zboží směřujícího do Severního Irska. Podle unijní exekutivy tím Londýn necelé tři měsíce po završení svého odchodu z evropského bloku porušuje podmínky dohodnuté ve výstupní smlouvě. Spor může skončit až u Soudního dvora EU. Británie tvrdí, že kontroly pouze dočasně odložila a pravidla neporušuje.



Dohoda o kontrolách je součástí protokolu o Severním Irsku, jehož podoba patřila k nejtěžším pasážím brexitového vyjednávání. Británie nakonec souhlasila, že tato součást království se bude řídit stejnými obchodními pravidly jako EU s cílem zabránit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, která by mohla vést k novému napětí v kdysi nestabilní oblasti.



Británie začátkem března oznámila, že až do října prodloužila ochrannou lhůtu pro kontroly některých zemědělských a potravinářských výrobků směřujících do Severního Irska, která měla podle dohody skončit na konci měsíce. Chce tím usnadnit obchod mezi touto částí země a zbytkem Spojeného království.



Brusel v tom však vidí porušení dohody a dnes odesílá do Londýna dopis, kterým formálně zahajuje vůbec první řízení od definitivního britského odchodu z EU a vyzývá k zavedení kontrol. Místopředseda komise Maroš Šefčovič zároveň adresuje "politickou výzvu" britskému ministru pro brexit Davidu Frostovi, v níž apeluje na dodržování dohody o britském odchodu z EU.



Sedmadvacítka zemí sáhla k právním krokům vůbec poprvé od chvíle, kdy na přelomu roku skončilo přechodné období a Británie definitivně završila svůj komplikovaný odchod z evropského společenství. Vzájemná dohoda unii umožňuje vést řízení se svým bývalým členem, pokud podle ní porušil právo EU. Řízení může trvat až několik let, během několika týdnů či měsíců jej však může ukončit dohoda obou stran. Pokud by se tak nestalo, má komise možnost zažalovat Británii u unijního soudu.