Evropské futures míří po výprodeji na Wall Street ráno do mínusu

Po sestupu Wall Street z historických rekordů se míří dolů také evropské akciové futures. V červeném je i většina hlavních asijských burz, čínskému akciovému indexu CSI 300 zkazily náladu mrazivé americko-čínské rozhovory a prohloubil pokles až na 3 %. Euro k dolaru ráno stagnovalo, výraznější pohyby chyběly i na hlavních párech s českou korunou. Ropa klesala zhruba o 1 %, naopak zlato si připisovalo drobné. Americké desetileté výnosy klesají na 1,67 % a sesouvají se pod více než roční maximum1,75 %, na které se dostaly ve čtvrtek.

Futures na evropské akciové indexy klesají: EuroStoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,8 %, CAC 40 -0,5 %, DAX -0,6 %



Americký technologický index Nasdaq 100 ztratil ve čtvrtek více než 3 % a zažil nejhorší výprodej za poslední tři týdny. V Japonsku dnes rostl akciový index Topix, ale užší Nikkei 225 klesal. Japonská centrální banka slíbila, že bude v rámci své uvolněné měnové politiky nakupovat pouze ETF kopírující první z obou indexů. Kromě toho konkretizovala obchodní pásmo kolem cílovaného 0% výnosu 10letých dluhopisů, jeho rozpětí je 25 bazických bodů na obě strany cíle.

Výsledky za třetí čtvrtletí v noci na dnešek oznámily společnosti a . Zatímco prvně jmenovaná svými tržbami zklamala, FedExu se ziskem na akcii podařilo překvapit trhy a akcie v prodlouženém obchodování stouply.

Evropská léková agentura v dlouho očekávaném verdiktu posvětila používání vakcíny proti koronaviru od společnosti a Francie, Německo, Itálie a další země ji začnou opět používat.

V tuzemsku budou omezení pohybu a další opatření proti šíření nemoci covid-19 platit i po 21. březnu, dokdy byla původně vyhlášena. Vláda včera prodloužila platnost opatření do konce nouzového stavu. Zatím platí do 28. března, ale kabinet ho chce prodloužit. Opatření by měla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) trvat do konce Velikonoc. Vláda jen částečně zmírnila třeba omezení sportování a volnočasových aktivit, kdy budou moci lidé v obci sportovat bez roušek a vyrazit na procházku i za hranice obce.

Dnes po zavření trhů abudou účinnosti změny v rámci kvartální revize indexů pro rozvíjející se trhy z řady FTSE Global Equity Index Series. Analytici Patrie v ranním komentáři kromě toho upozorňují, že Moneta hodlá do konce března předložit regulátorovi návrh dividendy. Společnost PPF pak pravděpodobně ocení Cetin na 6,7 mld. EUR pro případnou IPO. O prodeji menšinového podílu prý PPF rozhodne letos na jaře, a to buď přímo, nebo prostřednictvím akciového trhu.