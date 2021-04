Víkendář: V Uruguayi to jde

Uruguay již roky investuje do digitálního vzdělávání a snaží se, aby bylo dostupné každému. Vzdělávací systém země tak byl lépe připraven na pandemii než většina dalších zemí v regionu a také lépe než řada zemí ze Západu. Píše to Der Spiegel a srovnává situaci s Německem. Zde „někteří učitelé neměli kontakt se svými žáky po několik týdnů“. A namísto problémů s nefungujícími internetovými odkazy a záplavou naskenovaných dokumentů nabízel uruguajský školní systém digitální učebnice s vědeckými experimenty, domácí úkoly ve formě kvízů, her a interaktivní videokonference.



Der Spiegel píše, že Uruguay již před deseti lety šla politikou „na každé dítě jeden laptop“. K tomu zde funguje bezplatné internetové připojení na každém náměstí po celé zemi včetně odlehlejších oblastí. Země tak představuje výjimku v regionu, kde jsou obecné prognózy ohledně vzdělávání špatné. Například UNICEF tvrdí, že rok 2020 byl pro miliony dětí z Jižní Ameriky, co se týče vzdělání, ztraceným rokem. Asi třetina z nich se podle odhadů organizace nenaučila vůbec nic a více než 3 miliony dětí se již do školy nevrátí. Podle odborníků by letošní rok mohl být podobný kvůli pokračujícím opatřením a uzavřeným školám.



Nejvíce tato situace dopadá na děti z chudších rodin. Claudia Costin, která ve Světové bance pracovala jako ředitelka pro oblast vzdělávání, Spiegelu řekla, že lépe na tom jsou soukromé školy a jejich studenti. K tomu se objevují „ilegální školy“, kam své děti posílají bohatí rodiče a kde učí najatí učitelé. Děti z chudších rodin ale v Jižní Americe často nemají ani přístup k počítači. To ukazuje, jak moc se vymyká Uruguay, která byla schopná reagovat rychle a efektivně.



Počítačové systémy podporující online vzdělávání v Uruguayi na počátku prošly prudkým navýšením kapacity poté, co se přešlo na domácí výuku. Každému dítěti bylo nabídnuto 50 GB internetového připojení zdarma a online výuku podle dat sleduje 98 % školou povinných dětí. Der Spiegel k tomu dodává, že podle odborníků to ale není výsledek toho, že děti měly laptopy zadarmo. Je třeba ucelené strategie a Uruguay mimo jiné ukazuje na důležitost digitálních vzdělávacích materiálů. K dispozici tu je například digitální kniha EduCiencias, která „učí děti přírodním vědám hrou“. Vypadá jako komiks a pro děti je „zábavná a motivační“.



V Uruguayi žije 3,5 milionu obyvatel a jde tak o malou zemi. Ekonomicky je na tom lépe než většina ostatních v regionu, ale do bohatého státu má stále daleko. V globálním hodnocení zůstává podle Spiegelu stále pod průměrem, ale kvalita jejího systému vzdělávání byla „otázkou volby a priorit“. Podle jednoho z dotazovaných domácích expertů je nyní přístup k online vzdělávání stejně důležitý jako to, aby domácnosti měly přístup k elektrické energii a vodě.



Margarete Sachs-Israel z UNICEF se domnívá, že úspěch této země spočívá i v tom, že po prvotním uzavření škol je znovu rychle otevřela. Tradiční systém totiž nikdy nelze plně nahradit, včetně osobního kontaktu s učitelem a ostatními žáky. A v Jižní Americe také řada dětí ve svém stravování přímo závisí na jídle poskytovaném ve škole. V Uruguayi byly nejdříve otevírány školy ve vzdálenějších oblastech, kam chodily děti, které by byly uzavřením škol nejvíce postiženy. Sachs-Israel k tomu dodává, že studie ukazují, že existují pravidla, která umožňují otevření škol. A to, že školy jsou v mnoha zemích stále uzavřené a děti nesou velkou tíhu toho, co přinesla pandemie, je podle ní chybou.



Zdroj: Der Spiegel