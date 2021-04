Ever Given a sen radikálních protekcionistů

Je to obrovský úspěch! Výroba se vrací zpět domů, obchodní deficity leží na nule, predátorské obchodní praktiky mizí. Tak komentuje uvíznutí lodi Ever Given v Suezském kanálu na stránkách Cato Institute Tom G. Palmer s tím, že tato loď zablokovala tok zboží ve světové ekonomice a donutila řadu lodí, aby pluly po mnohem delších trasách. Zmíněná nehoda „naplnila sny radikálních protekcionistů“, protože „po sedm velkolepých dní byla blokována doprava zboží v hodnotě asi 9 miliard dolarů“.



Většina tohoto zboží mířila podle ekonoma do Spojených států a zhoršovala by tak jejich obchodní deficity, které podle protekcionistů páchají v americké ekonomice obrovské škody. Dopad na globální dodavatelské řetězce přitom bude ještě nějakou dobu znát. Lars Jensen, který stojí v čele dánské společnosti SeaIntelligence Consulting, dokonce tvrdí, že to bude několik měsíců. Ever Given tak splnila sen protekcionistů, přestože, jak Palmer dodává, i výraz protekcionista je zavádějící. Omezování globálního obchodu totiž nechrání domácí ekonomiku, ale jen zájmy některých skupin.



Ekonom tvrdí, že kdyby se protekcionisté chovali konzistentně, měli by Ever Given oslavovat za to, jak narušila globální obchod. Z ekonomického hlediska totiž není rozdílu mezi tím, když gigantická loď zablokuje významnou námořní trasu, a tím, když mezinárodní obchod zablokují zákony či cla. „Někteří lidé vnímají zahraniční obchod negativně. Domnívají se, že když si koupíte něco z jiné země, ztrácíte tím. Tito lidé by tak měli být šťastní, když se takové zboží nemůže dostat do země,“ píše ekonom a pokračuje:



Bývalý prezident Donald Trump řekl, že Čína bere Spojeným státům 500 miliard dolarů ročně. Podle tohoto pohledu toto bohatství opustilo USA, ale ignoruje se, že z Číny do Spojených států dorazil nábytek, počítače, integrované obvody, sportovní vybavení, elektronika a tak dále. A ignoruje se i vše, co prodali Američané do Číny, počínaje letadly a konče sójou. „Protekcionisté se prostě domnívají, že když někam pošlete peníze, prostě jste prodělali. Takže podle této logiky když zaplatím v potravinách, bohatství mě opustilo a má jej někdo jiný,“ píše ekonom.



Adam Smith v roce 1776 psal, že „nic nemůže být absurdnější než doktrína vyrovnaného zahraničního obchodu. Podle ní dva spolu obchodující státy neztrácejí pouze v případě, že jejich bilance je vyrovnaná. Jestliže tomu tak není, jedna strana vždy ztrácí a jedna získává. Tento pohled je přitom s námi již celá staletí, po celá staletí je vyvracen, ale stále se drží při životě. „Ekonom Henry George jednou řekl, že blokovat obchod znamená uvalovat na sebe samé embargo. Protekcionismus vede k tomu, že si v dobách míru děláme to, co nám naši nepřátelé dělají v době války,“ dodává Palmer s tím, že „přitom stačí trocha logiky“.



Zdroj: Cato Institute