Arone: Dopady inflace a vyšších daní na ceny akcií

Fed dává v poslední době často najevo, že jakýkoliv růst inflace bude podle jeho názoru jen přechodný. Nicméně vývoj indexu výrobních cen PPI ukazuje, že firmy čelí nákladovým tlakům. Pro Yahoo Finance to uvedl Michael Arone ze Global s tím, že se to týká řady odvětví. A firmy zatím nepromítají vyšší ceny vstupů do koncových cen. Jaký je tedy další inflační výhled?



Trhy podle ekonoma čekají, že se inflace zvedne s tím, jak se bude otevírat ekonomika a zamíří do ní vládní stimulace. Pokud pak firmy začnou promítat své vstupy do prodejních cen, zvednou se i inflační očekávání spotřebitelů. Arone k tomu dodal, že podle průzkumu Minneapolis Fed čeká asi třetina traderů spotřebitelskou inflaci vyšší než 3 %. Pokud by se něco takového naplnilo, mohlo by to vést k posunu v monetární politice Fedu.





Arone byl tázán i na investiční implikace očekávaného zvýšení daňové zátěže. Bidenova vláda chce zvýšením daní financovat své investice do infrastruktury a ekonom řekl, že jde o hodně neobvyklý krok. Sazby korporátních daní podle něj za posledních osmdesát let vzrostly jen dvakrát, trend byl naopak sazby snižovat. Jestliže by sazba daně ze zisků vzrostla z 21 % na 28 %, očekávaný růst zisků by to snížilo o 9 procentních bodů. O konkrétní změně se ale bude ještě jednat.

Jaký dopad by zvýšení daňových sazeb mohlo mít na ceny akcií? Ekonom řekl, že vyšší sazby by podobně jako rostoucí ceny vstupů ukrajovaly ze ziskových marží. Nicméně nějaké zvýšení daňové zátěže i inflace je podle něj již v cenách akcií odraženo a „nezdá se, že pro trhy by to zatím byl větší problém.“



Z předchozího snížení daňových sazeb podle ekonoma nejvíce těžily technologické společnosti a sektor zdravotní péče. Pohyb sazeb opačným směrem by tak mohl nejvíce dolehnout právě na tyto sektory. To je jeden z argumentů, proč by se investoři měli obracet spíše k cyklickým titulům a hodnotovým akciím. K tomu se přidávají očekávané investice do infrastruktury, které by těmto segmentům trhu mohly také pomoci.



Následující graf ukazuje historické srovnání výše jádrové inflace a valuace akciového trhu (Shillerovo cyklicky upravené PE). Podle Ycharts.com se nyní toto PE pohybuje kolem 35, což je podle grafu v souladu s inflací pod 2 %.



Zdroj: Yahoo Finance,