Kam až stoupne inflace? Akcie dopoledne lehce v plusu

Včerejší aukce amerických dluhopisů nedopadly špatně, převis poptávky byl 2,3-2,4x. Taková poptávka však v rámci letoška patří k podprůměrným, takže efekt na výnosy byl dohromady malý. Dnes se navíc výnosy v USA vydávají nahoru, na 10Y o 2 bazické body.

Data o čínském zahraničním obchodu za březen ukázala výrazně nižší přebytek, než se čekalo. Vývoz i dovoz byly výrazně větší než před rokem, ale vývoz za odhady zaostal, zatímco vývoz naopak expandoval rychleji. Efekt na HDP za 1Q, který tento týden také vyjde, může být lehce negativní, ovšem zase dostáváme známku síly čínské domácí poptávky. Dalším údajem z dnešního rána byla průmyslová výroba v Británii, jež za únor překvapila pozitivně.

Během dne ještě vyjde německý průzkum ZEW, od kterého se čeká zlepšení očekávání o ekonomickém výkonu. Hlavní pozornost však bude mířit k odpolední americké inflaci. Ta se v březnu jednoznačně zvedne a podle odhadů by měla dosáhnout 2,5 pct. To je formálně nad cílem centrální banky, ovšem Fed preferuje jiný cenový index a vyšší inflaci je stejně připraven tolerovat. Navíc půjde z většiny o bazický efekt a vliv nejádrových položek. Přesto bude z tržního pohledu důležité sledovat, zda se přechodné zvýšení inflace odvíjí podle očekávání a jestli struktura nenapovídá, že by promítání nákladových tlaků mohlo být větší.

Akcie v Evropě si dopoledne připisují mírné zisky, s výjimkou Londýna, kde naopak sledujeme lehký pokles. Ropa klesla ze včerejších maxim, ale dnes má znovu tendenci růst. Zlato lehce ustupuje. Eurodolar postrádá jasný směr a drží se kolem 1,1900.

Českou inflaci v březnu popohnaly pohonné hmoty, navíc čísla ani tak nedosáhla na očekávanou úroveň. Vzhledem k tomu není žádný důvod měnit předpoklad, že ČNB se zvyšováním sazeb nebude nijak spěchat. Když navíc výnosy na hlavních trzích lehce stouply, koruna bude těžko hledat motiv k posilování. Během dopoledne se dál drží lehce nad 26,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0210 -0.0100 26.0696 25.9851 CZK/USD 21.8655 0.1076 21.9200 21.8340 HUF/EUR 358.3241 0.2955 358.4100 357.0054 PLN/EUR 4.5566 0.6151 4.5591 4.5346

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7948 -0.1007 7.8107 7.7860 JPY/EUR 130.1260 -0.1489 130.4580 130.0770 JPY/USD 109.3550 -0.0325 109.7610 109.2800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8652 -0.1852 0.8672 0.8644 CHF/EUR 1.1003 0.1306 1.1009 1.0982 NOK/EUR 10.1198 0.1102 10.1274 10.0968 SEK/EUR 10.1960 -0.1624 10.2165 10.1950 USD/EUR 1.1900 -0.1175 1.1916 1.1883

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3130 0.0788 1.3168 1.3103 CAD/USD 1.2581 0.1269 1.2589 1.2558