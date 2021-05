Rozbřesk: Eurozóna v druhé recesi. A dolar sílí...na vlně rychlého oživení

HDP v eurozóně spadlo do druhé pandemické recese. Poklesy ale nejsou tak výrazné, jak ukazovaly na základě měsíčních statistik naše (nowcast) modely. HDP v eurozóně spadlo o 0,6 % mezikvartálně, zejména kvůli výraznému poklesu německého hospodářství.



Německo mezikvartálně ztratilo 1,7 %, ale do značné míry kvůli tomu, že se tam druhá vlna pandemie začala projevovat až na konci roku 2020. Sečteno, podtrženo - celkový ekonomický výkon Německa a Francie za posledního půl roku života s druhou a startující třetí vlnou covidu se příliš neliší.

Na druhé straně máme o něco úspěšnější Španělsko, kterému se v posledních měsících výraznější nárůsty počtu nakažených vyhnuly. Celkový výkon na začátku roku 2021 je lepší, než naznačovaly měsíční čísla. To je dobrá zpráva, kterou podporují klíčové předstihové indikátory - dubnové indexy nákupních manažerů v průmyslu atakovaly v Německu historická maxima a vylepšovala se výrazně i nálada v sektoru služeb.

Jestli evropská čísla nedopadla ve finále tak špatně, je to nic při pohledu do USA. Tamní ekonomika na začátku roku rostla o více než 6 % (mezikvartálně anualizovaně). A páteční čísla ukázala na jasné důvody - příjmy díky rostoucí zaměstnanosti a vládním stimulům rostly v březnu meziročně o více než 20 % a spotřeba zrychlila o 4 %. Pokud tento týden dopadnou dobře i dubnové statistiky z amerického trhu práce, může dolar na vlně silných čísel znovu zkusit testovat klíčovou psychologickou bariéru 1,20 EUR/USD.



Česko patří možná trochu překvapivě v rámci Evropy k těm ekonomicky úspěšnějším a poslední vlny pandemie, které jsme objektivně zvládali daleko hůře než zbytek Evropy, na nás zanechaly menší šrámy. Ekonomika na začátku roku poklesla o 0,3 % mezikvartálně poté, co na konci roku vzrostla o 0,6 %. Recesi jsme tak technicky vzato unikli a tento týden by podnikatelské nálady (PMI) v průmyslu měly potvrdit, že nejhorší pravděpodobně máme za sebou.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží spolehlivě pod 26,00 EUR/CZK a moc jí nevadí ani posilující americký dolar či slabší globální akciové trhy.



V tomto týdnu se pozornost soustředí vedle výkonu globálních trhů (ve světle silných amerických čísel), také na domácí statistiky a zasedání ČNB. Domácí statistiky ukážou na další prohloubení schodku veřejných financí v dubnu a na březnové zrychlení maloobchodu. A ČNB bude mít na stole novou prognózu, která se bude muset vypořádat s o něco vyšší inflací a menším poklesem HDP na začátku roku. Stále tak pravděpodobně bude ukazovat na potřebu růstu úrokových sazeb v tomto roce.

Na druhou stranu počítáme s tím, že většina hlasů v ČNB bude chtít vážnější debatu o růstu sazeb odsunout až k srpnové prognóze - kdy bude panovat menší nejistota ohledně dalšího vývoje očkování a pandemie obecně.



Zahraniční forex

Americký dolar se přesunul do těsné blízkosti klíčové hranice 1,20 EUR/USD a na vlně silných dat opět nabírá nový dech. V tomto týdnu mu mohou pomoci zejména silné statistiky z trhu práce (na programu v pátek) - pokud dosáhnou dalšího výsledku přes 900 tisíc, může to být pro centrální bankéře Fedu důvod, zamýšlet se trochu vážněji nad útlumem měnové expanze. Na druhou stranu dnešní krátké tržní americké sazby jsou již relativně vysoko a ukazují v nejbližších dvou až třech letech na výrazně rychlejší růst sazeb než medián průzkumu mezi americkými centrálními bankéři (dot plots).