Abeceda ETF: Jak fungují a jaké mají výhody pro investory

ÉTéEf. Články na finančních webech jako patria.cz se touto trojicí písmen v poslední době jenom hemží. Jde o anglickou zkratku pro burzovně obchodované fondy. Tedy fondy, které se - podobně jako akcie - obchodují na finančních burzách.



Jak se ETF liší od mnohem známějších a zavedenějších vzájemných fondů? Ty jsou tady už zhruba sto let, a než se jejich veřejně obchodovaná odnož před skoro 30 lety objevila, byly vzájemné fondy pro běžného investora nejpřístupnějším způsobem, jak držet velký košík akcií.



Vzájemný fond v zásadě umožňuje skupině investorů držet koš akcií. Akcie vlastně představují proporci koše, který vlastní každý investor. Aby získal čistou hodnotu aktiv (NAV), sečte vzájemný fond hodnotu všeho, co vlastní, a vydělí to na konci obchodního dne počtem akcií, které existují. Investoři v každém dni vědí, jakou má jejich holding hodnotu.



ETF koncept vzájemného fondu přebírají. Některé výhody ale posouvají ještě dále. Především je ETF možné obchodovat kdykoli v průběhu dne. Zároveň v každém okamžiku víte, jak se danému ETF během dne daří, stejně jako tomu je u individuálních akcií. Jednou z velkých výhod ETF je také mechanismus jeho vzniku a zániku.



Proces vzniku a zániku řídí autorizovaní účastníci, což je obecně instituce, třeba velká investiční banka. Jejím úkolem je zajistit, aby se ETF obchodovaly v blízkosti jejich čisté hodnoty aktiv, nebo přímo na ní. To se děje prostřednictvím arbitráže akcií ve chvíli, kdy se objeví velký rozdíl mezi NAV a obchodní cenou. Tito účastníci pak prostřednictvím procesu vzniku a zániku ETF směňují akcie tak, jak je potřeba, dokud se cena akcií ETF nedostane do souladu s jeho NAV. Obchody autorizovaných účastníků se dějí po velkých blocích, minimálně po 50.000.



Proces tvorby a zániku se děje na primárním trhu. Když se vytváří prémie (cena je vyšší než NAV), koupí autorizovaný účastník na primárním trhu požadované podkladové cenné papíry a smění je s manažerem ETF za blok akcií ETF, které se mohou prodávat pouze na sekundárním trhu. To se děje, dokud není uspokojena poptávka.



Když se objeví diskont (cena se nachází pod NAV), děje se toto vše v zrcadlovém procesu. Autorizovaný účastník koupí akcie ETF, které tak odejme ze sekundárního trhu. Nabídka tak může těsněji odpovídat poptávce a diskont se postupně uzavře. Podkladové cenné papíry pro tyto akcie ETF pak autorizovaný účastník může prodat.



Tímto způsobem se udržuje likvidita ETF, která je do velké míry odpojená od likvidity podkladového aktiva.

- Intradenní likvidita: ETF je možné nakupovat a prodávat kdykoli v obchodních hodinách. V případě vzájemného fondu musíte čekat na konec obchodování.

- Nižší náklady: Zaručené to sice není, ETF ale mají často nižší podíly celkových výdajů než konkurenční vzájemné fondy. Důvod je prostý: Když si koupíte akcie vzájemného fondu přímo od dané společnosti, je s tím spojena velká administrativa. V případě nákupu akcií určitého ETF se tak děje pomocí obchodníka s cennými papíry, na jehož vrub jdou také veškeré vyžadované záznamy.

- Transparentnost: U většiny ETF jsou holdingy zveřejňovány na pravidelné bázi, takže investoři vědí, do čeho investují a kam zaparkovali svoje peníze. Vzájemné fondy naopak zveřejňují svůj holding na čtvrtletní bázi s 30denní m zpožděním.

- Větší flexibilita: Protože se ETF obchodují jako akcie, je možné s nimi dělat to, co se vzájemnými fondy nejde, jako je shortování nebo nákup na margin.



Nevýhody ETF

- Poplatky: Půvab intradenní likvidity se neobejde bez nákladů. Při nákupu nebo prodeji cenných papírů je obvykle nutné zaplatit poplatek, a ETF nejsou výjimkou.

- Spready: Kromě poplatků platí investoři při nákupu nebo prodeji ETF takzvané „spready“. Je to rozdíl mezi cenou za převzetí cenného papíru a cenou, za který ho prodáváte. Čím větší je tento spread, tím větší jsou náklady.

- Prémie a diskonty: Když na konci dne prodáváte nebo kupujete vzájemný fond, transakci provádíte vždy přesně na úrovni jeho čisté hodnoty aktiv (NAV), takže vždycky dostanete férovou cenu. Existují sice mechanismy, které udržují ceny ETF v souladu s jejich férovou hodnotou, ale ani ty nejsou dokonalé. ETF se tedy v každém okamžiku může obchodovat s prémií nebo se slevou vůči své NAV. A pokud nakupujete s prémií a prodáváte se slevou…tak jste prodělali.

- Obecná nelikvidita: Ne všechna ETF jsou tak snadno obchodovatelná, jak by se mohlo zdát. Některá se obchodují zřídka, nebo s širokými spready, takže může být těžké se jich zbavit, když už si je jednou koupíte.



Kromě akciových ETF existují také dluhopisová ETF nebo komoditní ETF, zvaná ETC. O nich ani o dluhových nástrojích typu ETN tento článek nepojednává.

