Investujte pravidelně pomocí ETF: Naráz a v dolarech do 500 největších obchodovaných amerických firem

Jak si se zajímavým výnosem odkládat už od stokorun měsíčně a rozhodovat si samostatně o tom, do čeho své peníze vložím? Do zelené energie? Do zajímavé a dravě se rozvíjející oblasti robotiky? Nebo do klíčových amerických akcií v indexu S&P 500? „Pravidelné investování do ETF a ETF samotná se těší mezi klienty Patrie čím dál větší oblibě,“ říká obchodní ředitel Patrie Jan Kovalovský. Nová ETF v nabídce pravidelných investic od Patrie si teď na strákách Patria.cz postupně představujeme. Po čistých energiích a robotice pokračujeme třetí, zároveň poslední z aktuálních novinek: iShares Core S&P 500 v dolarech, které se zaměřuje na 500 největších obchodovaných firem v USA.

iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) je ETF, které sleduje známý index S&P 500. Důvodem pro přidání do nabídky nyní již 13 ETF pro pravidelné investice je především možnost vstoupit do tohoto indexu i pro dolarové investory. V současné době bylo v možnostech pravidelných investic podobné ETF vedené a zajištěné do EUR. Nyní tedy můžete investovat i v USD do indexu S&P 500.

https://t.co/PeKniXzwhu. #investice #etf pic.twitter.com/DnHb3PUg6V

Mezi významné firmy v tomto ETF patří velká jména jako , , , , Alphabet (mateřská společnost firmy Google) a další velké firmy. Zaměření tohoto ETF je čistě na Spojené státy americké. Dividendy u tohoto ETF jsou stejně jako u jeho eurového protějšku reinvestovány.

Mezi pět největších firem v tomto ETF patří následující:





Zdroj: Morningstar

Sektorově je v ETF nejvíce zastoupen sektor technologií (24,44 %), následovaný finančním sektorem s 13,87% zastoupením. Třetí příčku obsazuje sektor zdravotnictví s 13,24 %.





Disclaimer:

„Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.

Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku.

Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se mohou měnit anebo být ovlivněny pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.“