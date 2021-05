ČNB snižuje odhad letošního růstu HDP na 1,2 %. Sazby potvrdila, letošní utažení je ale "jisté"

Česká národní banka dnes snížila odhad letošního růstu české ekonomiky na 1,2 procenta, odhad pro příští rok ale zlepšila na 4,3 procenta. Počítá s tím nová makroekonomická prognóza, kterou dnes ČNB představila. S novou prognózou je pak v souladu nejprve stabilita sazeb, následovaná jejich růstem zhruba od poloviny tohoto roku. Guvernér Jiří Rusnok na tiskové konferenci odmítl spekulovat, zda by sazby mohly stoupnout už v červnu. Je ale přesvědčen, že letos k němu určitě dojde, a v bankovní radě se podle něj zmírnila nejistota, kdy se zvyšováním sazeb začít. Česká koruna během jeho slov maže průběžné ztráty a posiluje k euru na 25,706 za euro.

"Předpokládám, že se k debatě o sazbách vrátíme již na příštím jednání. A kolik těch zvýšení bude, si netroufnu spekulovat, protože situace je stále rozkolísaná. Ale že k nějakému zvýšení letos rozhodně dojde, o tom jsem už teď 100procentně přesvědčen, a že minimálně zahájíme tu cestu k postupně normálnějším úrokovým sazbám, o tom jsem také přesvědčen," uvedl dnes Rusnok.

Vývoj kurzu české koruny od začátku dne do zhruba 16:50 hod.:





Centrální banka dnes zároveň potvrdila úrokové sazby na stávajících úrovních. Základní úroková sazba, kterou je dvoutýdenní repo sazba, tak zůstává na 0,25 procenta, diskontní sazba na 0,05 procenta a lombardní sazba na 1,00 procenta. Rusnok již dříve prohlásil, že rada zahájí debatu o změně sazeb po srpnovém zasedání. Dnes uvedl, že začátek utahování není třeba odkládat a míra nejistoty se výrazně snížila.

ČNB drží svou hlavní sazbu na stávající úrovni od loňského 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila úrokové sazby dvakrát v březnu loňského roku. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Pokud by ČNB sáhla po zvýšení sazeb ještě v tomto roce, stala by se zřejmě první centrální bankou v regionu, která by po prudkém uvolnění loni na jaře začala svou měnovou politiku utahovat.

Co říká nová prognóza

Celková průměrná inflace by podle ČNB měla činit letos 2,7 procenta a příští rok 2,4 procenta. V předchozí únorové prognóze přitom centrální banka odhadovala letos průměrnou inflací dvě procenta a příští rok 2,2 procenta.

Pokud jde o HDP, v předchozí únorové prognóze banka počítala letos s růstem o 2,2 procenta a v roce 2022 počítala s růstem o 3,8 procenta.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos s mírně silnějším kurzem koruny. Nově čeká letos průměrný kurz 25,70 Kč/EUR. V únoru odhadovala pro letošek 25,80 koruny za euro. V roce 2022 by pak podle nových odhadů měla koruna dále posílit na průměrných 25,10 Kč/EUR. Únorové odhady centrální banky ovšem počítaly ještě se silnější korunou na 24,90 Kč/EUR.

Průměrný tříměsíční PRIBOR čeká banka ve druhém čtvrtletí ve výši 0,47 procenta a ve třetím na 0,87 procenta. Ve čtvrtém kvartálu pak na 1,18 procenta.

Zdroje: ČNB, ČTK, Reuters