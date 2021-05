PlayStation, pračky, zubní kartáčky i těžba kryptoměn. Čipy chybí všude a podle analytiků nejméně do roku 2023 budou chybět dál

Současný globální nedostatek čipů by mohl trvat až do roku 2023. Podle serveru CNBC se na tom shodují analytici, kteří toto sledují odvětví. Čipy se nacházejí v řadě věcí kolem nás, od konzolí PlayStation a zubních kartáčků až po pračky a budíky. Ale není jich dost pro všechny. Na obzoru nejsou podle expertů ani žádné známky toho, že by se tento problém podařilo brzy vyřešit.



"Protože poptávka zůstane vysoká a dodávky omezené, očekává se, že nedostatek potrvá celý rok 2022 i v roce 2023," uvedl viceprezident pro výzkum poradenské společnosti Forrester Glenn O'Donnell. Očekává, že poptávka pro osobní počítače, které potřebují často nejvyspělejší čipy, se v příštím roce trochu zmírní, ale ne příliš. Naopak bude vysoká poptávka po čipech od výrobců počítačových serverů pro datová centra. Růst poptávky po čipech v nejbližší době podporuje také pokračující zájem o cloudové služby a těžbu kryptoměn.



Technologický ředitel společnosti Plurimi Investment Managers Patrick Armstrong si myslí, že nedostatek čipů potrvá ještě 18 měsíců. "Nejsou to jen auta. Jsou to telefony, je to internet všeho. Je zde nyní tolik zboží, které má mnohem více čipů než v minulosti. Všechno má přístup k internetu," dodal.



Automobilový průmysl nyní ovlivňuje nedostatek čipů mnohem více než jiná odvětví. Řada automobilek už kvůli tomu ohlásila omezení výroby. Největší světový výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) tento měsíc uvedl, že by měl být schopen dohnat poptávku z automobilového sektoru do června. Podle Armstronga je ale takový plán příliš ambiciózní.



Výzkumná společnost Gartner odhaduje, že čipů bude nedostatek celý letošní rok a upozorňuje, že se to týká všech typů čipů a že ceny čipů se zvyšují. Analytik firmy Alan Priestley odhaduje, že v některých sektorech by se situace mohla zlepšit v příštích šesti měsících, protože výrobci čipů zvyšují kapacity. Dopady tohoto nedostatku však mohou přetrvávat i v příštím roce.



Americký výrobce čipů v březnu oznámil, že plánuje investovat 20 miliard USD (421 miliard Kč) do dvou nových továren na výrobu čipů v Arizoně. Uvedl také, že by mohl postavit závod v Evropě, pokud získá vládní pobídky.



Generální ředitel německé společnosti Technologies Reinhard Ploss CNBC řekl, že je jasné, že ještě nějakou dobu potrvá, než se nabídka a poptávka na trhu s čipy srovnají. "Myslím, že dva roky jsou příliš dlouho, ale určitě se dočkáme, že se to protáhne do roku 2022," uvedl. "Myslím, že dodatečná kapacita přijde. Očekávám vyrovnanější situaci v příštím kalendářním roce," dodal šéf společnosti , která je rovněž významným výrobcem čipů.