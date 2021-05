Je inflace investiční horor, anebo příběh s happy endem?

Je nečekaný nárůst amerických spotřebitelských a výrobních cen investiční horor, anebo příběh s happy endem? Podle Stephena Dovera, hlavního tržního stratéga a vedoucího Franklin Templeton Investment Institute, jsou tu tři důvody, proč by se měli investoři obávat. Zároveň ale upozorňuje, že příštích několik měsíců bude plných zvratů.

Děsivé filmy začínají idylickými scénami plnými radosti. Ale ostřílení fanoušci hororu už ví, že na ně číhá nebezpečí. Prvním signálem je často změna hudby, kdy melodii nahradí disonance. V nejlepších hororových filmech ale tyto první signály pominou bez katastrofy. Radost pokračuje, diváci se uklidní. A teror zaútočí až později.

Investoři s americkými dubnovými daty okusili inflační děs, když inflace spotřebitelských a výrobních cen v USA neočekávaně vzrostla. Hudba nálady na trhu se změnila - akcie, dluhopisy a dokonce i kryptoměny klesaly. Na konci týdne však inflační strach ustoupil. Trhy se zotavily a investoři se s radostí vydali na své první víkendové pikniky. Nicméně tři důvody naznačují, že je důvod mít strach.

Tři důvody, proč se obávat

Zaprvé, trhy se letos vezly na růžové vlně. Očkování, otevírání ekonomiky a fiskální i měnová politika podporovaly očekávání růstu a výnosů, díky čemuž rizikové prémie klesaly. Výsledková sezóna za první čtvrtletí letošního roku zatím přináší hvězdné výsledky a výnosy indexu S&P 500 vzrostly téměř o třetinu ve srovnání s touto dobou loni. Pořekadlo „prodej v květnu a odejdi“ může mít historický základ. Ale letos může platit i proto, že od teď bude obtížné, aby se situace ještě o hodně zlepšila.

Zadruhé, ceny aktiv odrážejí nejisté budoucí výsledky. Pouhé diskontování budoucích peněžních toků nyní nestačí a riziková prémie za pochybnost se zdají být oprávněně. Příchod vyšší než očekávané inflace v USA vnáší otázky tam, kde dříve nebyly. Konkrétně otázky ohledně načasování, rychlosti a rozsahu budoucího navýšení úrokových sazeb americkým Fedem. Větší nejistota vyžaduje i vyšší rizikovou prémii, a tedy nižší valuace.

To vede k debatě o tom, zda je tato inflační vlna jen přechodná, anebo trvalá. Předseda Fedu Jerome Powell vytrvale tvrdí, že přechodná. Místopředseda Fedu Richard Clarida ale vyjádřil překvapení nad velikostí dubnového skoku na indexu spotřebitelských cen. Po několika desetiletích nekonzistentních výhledů inflace Fedu mohou být předpovědi této instituce až příliš sebevědomé.

Vzhledem k tomu, že se krátkodobý pohon vyšších cen (poptávka podporovaná mimořádnými fiskálními stimuly a měnovým uvolněním spolu s omezenou nabídkou) pravděpodobně v nejbližší době nesníží, může být zářný optimismus ohledně přechodné inflace v průběhu roku 2021 opakovaně zpochybňován, a možná i po delší dobu. Volatilita (hlavní míra nejistoty trhu) se pravděpodobně bude opakovat, což sníží výnosy očištěné o riziko u všech hlavních tříd aktiv.

Zatřetí, pokud by se inflace a inflační očekávání více zakořenily, měli by investoři větší problém najít si před ní útočiště. Rostoucí úrokové sazby by tlačily dolů ceny dluhopisů, vládních i podnikových. Vyšší sazby hypoték by utlumily chuť k nemovitostem. A ostatní třídy aktiv, které chrání před zvyšující se inflací, tvoří většinou jen malou část průměrného portfolia. Někteří tvrdí, že zajištění proti inflaci představují akcie. Ale pouze některé společnosti budou zvyšovat ceny, navyšovat výnosy a zisky.

Rovněž stojí za zmínku, že faktory, které nyní zvyšují ceny akcií, by se mohly vytratit. Znovuotevření ekonomiky po pandemii představuje jednorázové posílení poptávky a produkce, nikoli opakované. Fiskální stimul z ekonomických i politických důvodů skončí a bude nahrazen fiskální brzdou. A pokud na základě těchto skutečností budou muset akcioví analytici zohlednit také navýšení úrokových sazeb Fedu, prognózy trhu ohledně zisků mohou klesat, nikoli růst.

Jak tedy tento příběh skončí? Čeká investory několik měsíců úzkosti?

Pro ekonomy jsou výsledky nejasné. Naboostovaná poptávka se zmírní. Dočasná omezení na straně nabídky mohou vyřešit kapitálové investice, inovace ve výrobě a distribuci. A zvýšená produktivita je klíčem k dlouhodobému ekonomickému růstu. Ale kombinace rozsahu fiskálního a měnového uvolňování za posledních 12 měsíců je bezprecedentní.

Mnoho cen, zejména u zboží, které se kupuje často, jako je benzín, jídlo, letenky nebo stavební potřeby, roste nejrychleji za celou generaci. Firmy hlásí potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků. A pokud by rychlý růst cen změnil vnímání inflace, mohli by dostat strach i ekonomové.

I když jsou horory předvídatelné a schematické, čelíme úplně jiné budoucnosti. Dalších šest měsíců budou doprovázet zvraty v zápletce, ale neměli bychom se ubírat ke strachu. Investoři jen musí být pilnější než kdy dříve, aby našli příležitosti, které budou z měnící se ekonomiky těžit.

Zdroj: Franklin Templeton