About You chce vstoupit na frankfurtskou burzu. Plánuje upsat akcie za nejméně 600 milionů eur

Německý internetový prodejce módního oblečení About You plánuje vstup na frankfurtskou burzu. Výtěžek z prodeje akcií pak hodlá použít na expanzi v zahraničí a na rozvoj technologické platformy pro firmy. Firma dnes oznámila, z prodeje nových akcií chce získat nejméně 600 milionů eur (15,3 miliardy Kč). Podle informovaných zdrojů by nabídka mohla celý podnik ohodnotit zhruba na tři miliardy eur.



Kromě nových akcií by své akcie mohli prodat i současní akcionáři. Podnik mimo jiné podpořila zásilková skupina Otto a dánský podnikatel Anders Holch Povlson.



Za rok do konce února firma zvýšila tržby o 57 procent na 1,17 miliardy eur. V minulém čtvrtletí také poprvé od svého založení vykázala pozitivní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA), řekl agentuře Reuters spoluzakladatel firmy Tarek Müller. V letošním roce About You očekává zvýšení tržeb o 40 až 50 procent.

Müller upozornil, že evropský trh s módou má hodnotu 400 miliard eur, z toho zboží za 75 miliard eur se prodá přes internet. Očekává se, že prodej přes internet poroste ročně o deset procent.

Abou You působí ve 23 evropských trzích, včetně České republiky. Ve fiskálním roce 2020/2021 měla více než 30 milionů unikátních aktivních uživatelů každý měsíc a je módní platformou číslo jedna pro generaci Y a Z. Více než polovinou se na jejích tržbách podílejí německy mluvící trhy, kde tržby loni stouply o 29 procent a pozitivní tam byla marže EBITDA. Ve zbytku Evropy firma zvýšila tržby o 145 procent, marže tam ale byla negativní.

About You je módní a technologickou firmou se sídlem v Hamburku. V roce 2014 ji založili podnikatelé v technologiích Sebastian Betz a Tarek Müller spolu s bývalým stratégem Otto Group Hannesem Wiesem.

Zdroj: ČTK, About You