EU a Británie vyšetřují, zda Facebook nezneužívá svého postavení na trhu reklamy

Evropská komise začala vyšetřovat, zda americká internetová společnost nezneužívá svého postavení na reklamním trhu. Komisi především zajímá, jak nakládá s daty zadavatelů reklamy a zda získané informace pak nezneužívá k tomu, aby jim konkuroval na trzích, kde sám působí. Komise jako příklad zmiňuje inzeráty uživatelů na nákup a prodej zboží přes Marketplace. Podobné vyšetřování zahájila i Británie.



"Facebook používají každý měsíc skoro tři miliardy lidí a dohromady téměř sedm milionů firem na inzeruje. shromažďuje rozsáhlé soubory dat o aktivitě uživatelů své sociální sítě a dalších služeb, což mu umožňuje zaměřit se na konkrétní skupiny zákazníků," uvedla místopředsedkyně komise a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. "My se podrobně podíváme na to, zda tyto údaje dávají nespravedlivou konkurenční výhodu," dodala.



Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, plní zároveň roli antimonopolního úřadu EU. Pokud dojde k závěru, že firma porušuje antimonopolní zákony, může jí v krajním případě vyměřil pokutu až deset procent z ročních tržeb. měl za loňský rok tržby 85,96 miliardy dolarů, pokuta v jeho případě by tedy mohla činit až 8,6 miliardy dolarů (přes 180 miliard Kč).



Firmy, které přímo konkurují i , při propagaci svých služeb na jeho platformě mohou poskytovat i komerčně využitelná data. by pak mohl tato data využít, aby konkuroval firmám, které mu právě tyto údaje poskytly.



"To se týká především poskytovatelů on-line inzerce, platforem, na kterých mnoho spotřebitelů v Evropě nakupuje a prodává zboží. On-line poskytovatelé inzerce propagují své služby na sociální síti a zároveň konkurují on-line inzertní službě , která se jmenuje Marketplace," upřesnila komise.



Stejné vyšetřování zahájil i britský antimonopolní úřad CMA. "Snahou Evropské komise je s tímto úřadem úzce spolupracovat, jak bude nezávislé vyšetřování postupovat," píše se v tiskové zprávě EK.