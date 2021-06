Americký Senát schválil zákon, který posílí postavení USA vůči čínským technologiím

Americký Senát schválil rozsáhlou většinou zákon, jež má výrazně posílit schopnost USA čelit čínským technologiím. Pro legislativní text hlasovalo 68 senátorů, proti jich bylo 32, uvedla dnes agentura Reuters. Celková hodnota opatření je odhadována na zhruba 250 miliard dolarů (přes 5 bilionů korun).



Podle zastánců patří zákon mezi největší investice do výzkumu a vývoje v USA za poslední desetiletí. "Pokud chceme, aby si americké firmy a američtí zaměstnanci udrželi svou vůdčí roli ve světě, federální vláda musí investovat do vědy, základního výzkumu a inovací," uvedl senátní lídr demokratů Chuck Schumer. Podle něj úspěch v technologické soutěži určí, jaká země bude mít vůdčí roli také na politické úrovni.



Hlasování Senátu přivítal i americký prezident Joe Biden. "Amerika si musí udržet svou pozici nejvíce inovativní a produktivní země na světě," uvedl Biden.



Zákon podpořila i řada republikánských zákonodárců, což je v poslední době plné rozepří mezi Demokraty a Republikány nezvyklé. "Pro USA je to příležitost, jak odpovědět na nekalou soutěž ze strany komunistické Číny," uvedl republikánský senátor Roger Wicker. Část republikánských senátorů ale hlasovala proti zákonu, protože v něm spatřuje další růst veřejných výdajů.



Jedním z hlavních opatření je podpora ve výši 50 miliard dolarů výzkumu a výrobě polovodičů. Spojené státy tak chtějí snížit svou závislost na dovozu z Číny této klíčové součástky pro moderní technologie. Domácí výroba v současnosti pokrývá pouze 12 procent americké poptávky, v roce 1990 to bylo 37 procent, poukazuje agentura AP. Vedle toho zákon například počítá se vznikem nového řídícího střediska pro výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligenci či kvantové vědy. Většina z prostředků by měla být vyčerpána v průběhu příštích pěti let.



Hlasování v Senátu je jen první legislativním milníkem nového zákona. Normu ještě musí projednat dolní komora. Pokud jí schválí, dostane zákon k podpisu prezident Joe Biden.