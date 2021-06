Rally není u všech stejná. Proč by se investoři měli dívat i za Big Tech

Akcie technologických firem ukazují, jak velkou dokážou mít výdrž. Už dva prudké výprodeje jenom v tomto roce, a i tak pokračují v růstu, díky kterému se technologický index Nasdaq od loňského března více než zdvojnásobil. Od začátku letošního roku do začátku červnového obchodování přidává 6,68 procenta a plusový pro něj byl i nejranější vstup do šestého měsíce tohoto roku.

Rally ale letos neprobíhá stejnoměrně. Některé přední technologické společnosti zůstávají na okraji , a jsou dokonce v červeném. také. Vítězi jsou a , jejichž akcie vyrostly letos o 12 procent, respektive o 20 procent. Společnost Alphabet, majitel Googlu, vyrostl o 35 %.

Investoři tak mohou zjišťovat, jestli jim některá z těchto top jmen ještě stojí za úvahu. A zda v sektoru nejsou jiné firmy, které by také mohly být dobrou koupí.

Pro investory, kteří uvažují o expozici na technologie, by nejjednodušší cestou podle CNN mohl být burzovně obchodovaný fond (ETF) na index S&P 500. Ten zahrnuje , , , i Alphabet.



Jak si se zajímavým výnosem odkládat už od stokorun měsíčně a rozhodovat si samostatně o tom, do čeho své peníze vložím?...

Netflix, , a Alphabet jsou taktéž mezi otevřenými dlouhodobými investičními tipy společnosti Patria Finance.

Podle ředitelky investiční akademie v Morningstar Karen Wallaceové by investoři měli vybírat opatrně, protože hodně titulků se už odrazilo do cen. Analytici této společnosti se na příklad domnívají, že se těší férovému ocenění, a jsou ale nadhodnocené. Také , nebo Alphabet jsou podle této firmy stále atraktivní. Investoři by se už ale také měli dívat za ně. Mezi firmami, které analytička doporučuje, je tak třeba čipový gigant , nebo dodavatel analytiky pro Big Data Splunk.



Na popularitu čipařských firem mezi investory poukazuje také JJ Kinahan, hlavní stratég pro trhy ve společnosti TD Ameritrade. Globální nedostatek polovodičů je sice fakt, firmy jako nebo či Lam Research ale podle něj vidí klienti optimisticky.



Společnost Patria Finance svůj krátkodobý investiční tip právě uzavřela, po pěti měsících se 17% kapitálovým výnosem. „Shrnuto v jedné větě, potenciální krátkodobá rizika nyní převažují nad krátkodobým potenciálem,“ glosuje akciový analytik Patrie Ján Hladký. „Rádi se ale do něj v budoucnosti opět vrátíme za příznivější ceny,“ podotýká také s tím, že titul zůstává nadále zařazen v seznamu dlouhodobých investičních tipů. Ty jsou určeny pro investory s delším, víceletým horizontem.



#Nvidia a #kryptoměny - #zavíráme krátkodobé investiční #doporučení. Kolik vydělalo? - https://t.co/l9MBWPRWQU pic.twitter.com/DCjtuH39JA

Alternativou by mohlo být i mnohem větší spektrum menších technologických firem, než jsou ty z indexu S&P 500, píše CNN. Menší firmy se totiž často obchodují s nižšími valuacemi, protože je nepokrývá tolik analytiků. Obvykle jsou mnohem více soustředěné na domácí prostředí, takže zotavení americké ekonomiky by mohlo prospět i jim, uvádí také americký web.

"Místní český investor se však při nakupování akcií menších a málo pokrývaných amerických společností vystavuje mnohem většímu riziku informační asymetrie, kdy neví, co se s firmou a trhem, na kterém operuje, skutečně děje. Americký investor může mít v tomto případě výrazně navrch," domnívá se akciový analytik Patrie Ján Hladký.



"Pro ilustraci je dobré si tuto asymetrii představit opačně, kdy by běžný americký investor přemýšlel o koupi akcií například Pilulky nebo Primoca. Nezná společnosti a nezná místní trh," dodává. "Pamatovat je nutno určitě i na větší volatilitu, která akcie menších společností provází. Jednoduše řečeno, takovéto investování nemusí být pro každého."

Zdroje: CNN, Patria