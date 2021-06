Výrobce mobilního příslušenství Recall míří ještě letos na trh START pražské burzy

Česká společnost RECALL, výrobce mobilního příslušenství, se chystá vstoupit ještě letos na trh START pražské burzy. Vybrat by chtěla 45 milionů korun na rozvoj nových produktů a další expanzi. Firma to uvedla v dnešním sdělení. “Prostřednictvím trhu START chceme získat jistotu do dalšího rozvoje a volné prostředky k posílení provozního cash flow a skladů,“ uvedl hlavní akcionář a zakladatel firmy Daniel Havner.



Společnost RECALL s.r.o. vyrábí mobilní příslušenství pod značkou FIXED. Má sídlo v Českých Budějovicích a vlastní výrobu luxusních kožených pouzder v Prostějově. Zaměstnává více než 80 lidí. Za prvních pět měsíců tohoto roku oznámila tržby 100 milionů Kč, což je podle ní o 30 % více než loni. Prodeje produktů značky FIXED nyní podle firmy představují tři čtvrtiny obratu společnosti.



“Náš růst, který dlouhodobě dosahuje cca.10-20 % p.a., jsme dosud financovali bankovními zdroji a reinvesticí zisků. Za 20 let jsme vybudovali silnou značku i komunitu zákazníků a dlouhodobých partnerů. Těm všem i novým investorům na trhu START chceme nabídnout účast na našem růstovém příběhu a požádat je o podporu v naší snaze stát se evropský lídrem v oblasti mobilního příslušenství,” uvedl v prohlášení CEO společnosti Jan Moravec. Firma nyní tvrdí, že se chce stát evropským lídrem v oboru.



Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu. Jako poslední na trh START lon v říjnu vstoupila společnost Pilulka, před ní to loni o prázdninách byla softwarová společnost eMan.



„Jsem rád, že se na vstup na trh START připravuje další zajímavá emise, která případně rozšíří portfolio oborů, které jsou zde zastoupeny,“ uvedl v prohlášení Petr Koblic, generální ředitel BCPP.

