Akcioví gambleři si vyhlídli i pár titulů v Evropě. Hádat, co je zaujme, je divoká hra

Mánie "memových" akcií, o jejichž věhlas se postaraly zvěsti kolující na internetu, doráží i do Evropy. Akcie malé dánské biotechnologické firmy Orphazyme vystřelily v pátek nahoru o více než 80 procent, napsala agentura Bloomberg. Jejich americké forma ADR ale ten den nakonec ztratila přes 55 %.

Akcie německého maloobchodníka Windeln vyrostly za minulý zhruba týden trojnásobně, jak ukazuje graf níže. Peníze do něj lili hobby investoři ve fórech Reddit. Z jednoho eurocentu za akcii na tři stoupla minulý týden cena akcií aerolinek Air Berlin, které v roce 2017 zkrachovaly.

Stejně jako v USA však byly takto živené pohyby cen akcií dost nevyzpytatelné.

Za každým prudce rostoucím akciovým titulem, který si vybrali uživatelé Redditu, je potřeba vidět pár dalších, které se neubírají nikam. V diskuzních skupinách tak v pátek promovali třeba francouzskou biotechnologickou společnost Neovacs, ale bez většího úspěchu. Ten tam je jejich zájem o , která byla hitem ještě v lednu. Minulý týden titul stagnoval.

Jde vůbec poznat, jaká akcie zaujme?

Držet krok se vzrušenými pohyby takzvaných memových akcií může být trochu jako hrát hru na postřeh, podotkl Bloomberg. Žádná pevná definice toho, co dělá memovou akcii memovou akcií, není. Společným prvkem mnoha jmen, která se ocitla na nástěnce internetových debatních kroužků, bylo zaměření na silně shortované tituly, tedy ty, kde se spekulovalo na pokles. Společnost GameStop budiž toho příkladem. Její akcie stouply v lednu až o 2500 procent, když drobní investoři zjistili, že nepokryté krátké pozice vůči ní vyrostly na nové rekordy.

Investoři, kteří by hledali jiné akcie spadající pod tento typ, najdou skoro 230 firem s tržní kapitalizací na minimálně 100 milionech dolarů a otevřenými krátkými pozicemi v výši 15 procent a více, ukazují data společnost S3.

Co bude dalším americkým memem?

Mezi silně shortovanými akciemi jsou tak jména jako Clover Health Investments, Workhouse Group nebo Geo Group, které v posledních dnech také upoutaly pozornost drobných obchodníků. Jak bylo řečeno už výše, jiné ale nezaujaly. Třeba reklamní společnost PubMatic se pyšní nejvyšším údajem short interest na úrovni 54 %, nebo biotechnologická firma Black Diamond Therapeutics, jejíž akcie se za poslední měsíc propadly o více než 50 procent. Short interest je celkový počet akcií, které byly prodány nakrátko a dosud nebyly dokoupeny.

Ne všechny akcie s vysokými úrovněmi short interest patří mezi největší vítěze:

Náhlá a překotná rally může přinést lukrativní návratnost, díky extrémní volatilitě se ale investoři mohou vrátit zase zpátky na zem. Akcie Clover Health sice minulý týden otevíraly s 32% zisky a v dalších dvou dnech rostly I o 142 procent. Pokud jste je ale drželi ještě ve čtvrtek večer, už jste byli možná v mínusu.

„Situace na retailových fórech v současnosti připomíná situaci z přelomu ledna a února. Tickerů je hodně a síla hobby investorů je rozmělněná,“ podotkl v dnešním analytickém konferenčním hovoru seniorní akciový analytik Patrie Branislav Soták. Načasovat pohyby je podle jeho kolegy Jána Hladkého v podstatně nemožné.

“To, že je něco shortované, neznamená, že když si to koupíte, bude vám to fungovat,” upozornil Barry Schwartz, šéf investic ve společnosti Baskin Wealth Amangement. “Je to jako hra s ohněm.”

Zdroj: Bloomberg, Patria Finance