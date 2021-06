Pravděpodobnost zvýšení sazeb ČNB už v červnu vzrostla. Tématem pro trhy také data a Fed

Čeští centrální bankéři využívají posledních příležitostí ke komentářům o měnové politice před zasedáním příští týden. Jako poslední se vyjádřil Marek Mora, který se podle svých slov kloní k červnovému termínu zvýšení sazeb. Zařadil by se tak po bok Tomáše Holuba, zatímco Oldřich Dědek by pro takový krok zatím nebyl. Pravděpodobnost, že sazby stoupnou už v příštím týdnu, narostla. Hlasování o tom, jestli červen, nebo až srpen, může být docela těsné, koruna načasování ale příliš neřeší. Dnes na hlavních párech nepatrně oslabuje, ale to bude spojeno spíše s růstem výnosů ve světě.

Hlavní finanční trhy nadále řeší hlavně pozici Fedu, nové názory bankéřů (dots) a případné signály, že se zvolna začne debatovat o změně politiky. Dnes mají výnosy dluhopisů tendenci stoupat. Akciím se daří lépe v Evropě, která většinou roste a Stoxx Europe 600 se drží o čtvrt procenta v plusu. Amerika naopak lehce klesá.

Série nových makrodat ze zámoří nedává důvod upravovat sázky na Fed a v tomto smyslu na trhy nový impuls nepřináší. Navíc je stejně otázkou, jaká data by si investoři vlastně přáli, když jejich jednání řídí hlavně očekávání o měnové politice a výnosy. Podrobnosti shrnujeme v dnešním komentáři.

Dolar si během dne prošel menšími výkyvy, po nichž se nachází na 1,2130, nedaleko hodnot z dnešního rána. Ropě se dnes daří znovu růst, na rozdíl od padající mědi. Zlato je zhruba na svém.