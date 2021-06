Bublající trh s bydlením má Kanada i Švédsko. Varovné signály prý připomínají rok 2008

Ceny nemovitostí po celém světě vysílají varovně bublající signály, a to v míře, která tu nebyla od náběhu k finanční krizi roku 2008. Nejnašlehanější trh s bydlením na světě mají Nový Zéland, Kanada a Švédsko. Skoro na špici jsou také Británie a USA, ukazuje analýza Bloombergu. Česká republika ve srovnání chybí.



Podle ekonoma Bloombergu Niraje Shaha je to celý koktejl faktorů, který posílá ceny bydlení globálně na bezpříkladné úrovně. “Rekordně nízké úrokové sazby, bezpříkladné fiskální stimuly, úspory z doby lockdownu používané na splátku zálohy, omezená nabídka bydlení a očekáváné robustní zotavení globální ekonomiky“ jsou tím, co tomuto vývoji napomáhá, uvedl. Poptávku podporují také zaměstnanci, kteří potřebují víc místa při práci z domova, a daňové pobídky, které nabízejí některé vlády zájemcům o koupi bydlení.

Ukazatel Bloomberg Economics kombinuje pět ukazatelů, jejichž pomocí se snaží odhadnout míru bubliny na trhu s bydlením v dané zemi. Čín vyšší hodnota, tím větší je nebezpečí korekce. S vyhodnocením udržitelnosti nárůstu cen slouží ukazatele ceny bydlení k příjmu a ceny bydlení k pronájmu v dané lokalitě. Růst cen bydlení měří aktuální momentum.

Analýza Bloomberg Economics také ukazuje, že v mnoha zemích OECD jsou cenové poměrové ukazatele vyšší, než byly před finanční krizí roku 2008.

Kde ve světě pozorují reálný růst cen domů:

Ačkoli ukazatele rizika se zvýšily, úrokové sazby jsou stále nízké, úvěrové standardy obecně vyšší než v minulosti a makroobezřetnostní brzdy v pohotovosti. Spouštěč případného pádu tak není tolik patrný, domnívá se také ekonom. Další fází tak podle něj pravděpodobně bude charakterizovat ochlazování spíše než kolaps.

„Přesto je riziko větší, když ceny bydlení rostou synchronizovaně, jako tomu je v tomto cyklu. Až se výpůjční náklady začnou zvyšovat, budou trh realit – a širší ukazatele na zajištění finanční stability – stát před kriticky důležitou zkouškou,“ uvedl také.

Ukazatel dostupnosti bydlení překonal hodnoty z roku 2008:

Zdroje: Bloomberg

O cenách bydlení v USA hovořil před několika týdny pro CNBC americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Robert Shiller. Podle něj připomínají pohyby cen bydlení situaci z roku 2003. Klesat začaly o dva roky později, přičemž tento pokles se odehrával postupně, než kolem roku 2008 nakonec narazily.

Shiller během posledních tří dekád zjistil, že ceny domů podle všeho také pohánějí zahajování staveb. Nyní tento vzorec pozoruje znovu, jak ukazuje následující graf. "Je tu nyní hodně růstové momentum. Takže čekat další rok ceny domů pravděpodobně nesníží," uvedl Shiller také podle CNBC.

Zdroje: Bloomberg, CNBC