Chavez: Digitální dolar

Stále není jasné, jakou podobu budou mít digitální měny centrálních bank. Není například zřejmé, zda by měly být založeny na blockchainu. Pro Bloomberg Markets to uvedl Martin Chavez, který mimo jiné působil jako finanční ředitel banky . Tyto digitální měny představují i geopolitické téma, což je vidět třeba na příkladě Číny, která se na tomto poli podle odborníka pohybuje velmi agresivně. Jaký je jeho názor na další vývoj?



Chavez řekl, že na jednu stranu by uvítal, kdyby mezinárodní transakce mohly probíhat v digitální měně centrální banky a ne v dolarech, jako tomu je většinou nyní. Na stranu druhou by ale u používání digitální měny centrální banky mohly panovat obavy z přístupu k osobním datům transakčních stran. Tyto digitální měny by tak musely mít patřičnou ochranu těchto dat. A také by musely být chráněny proti zneužití, třeba praní špinavých peněz.



Chavez podle svých slov již před deseti lety predikoval, že Fed bude digitalizovat dolar. V USA podle něj panuje určitý názorový rozdíl ohledně posunu v této oblasti, například někteří lidé ze Silicon Valley se domnívají, že Fed něčeho takového nebude schopen. Expert nicméně míní, že opak je pravdou. Digitální měna centrální banky by pak dokonce mohla nahradit současné platební systémy. Chavez v této souvislosti zmínil vládní pomoc, která byla zasílána domácnostem ve formě šeků a která by v případě fungující kryptoměny mohla být distribuována digitální cestou. Jde ale o „obrovský projekt“, ve kterém je třeba si ujasnit řadu věcí.





Chavez následně hovořil o své skepsi k takzvaným stablecoins. Tedy kryptoměnám, u nichž panuje snaha o omezení fluktuace jejich hodnoty tím, že jsou navázány na nějaké jiné aktivum. Chavez míní, že jde o podobný systém jako provázání kurzu jedné měny s jinou, který ale v praxi přináší problémy – „měna je stabilní až do chvíle, kdy najednou stabilní není.“ Udržování stability je totiž v konečném důsledku dáno tím, jak je v praxi dodržováno ono provázání na jinou měnu či aktivum. Pokud by tak vznikl digitální dolar, muselo by u něj být zřejmé, že je krytý „Spojenými státy a také Fedem“.

Tlačí na vznik digitálního dolaru zmíněná snaha Číny o zavedení vlastní digitální měny? Chavez v této souvislosti zmínil, že u digitálního renminbi by na jeho globální rozšíření musela panovat naprostá jistota ohledně bezpečnosti osobních dat. Tato jistota by musela být dána samotným systémem, na kterém by digitální měna stála. Tedy tím, že v daném systému by technicky nešlo data získat a zneužít.



Zdroj: Bloomberg Market