Čína přitvrzuje ve snaze zkrotit ceny komodit. Podle Goldmanů je ale její úsilí marné

Čína zintenzivnila svou kampaň s cílem přibrzdit růst cen komodit a omezit spekulace. Právě prudce rostoucí náklady na suroviny by totiž mohly zmařit její zotavení po pandemii.

Státní Komise pro dohled a správu (SAAC) údajně nařídila státním podnikům kontrolovat rizika a omezit svou expozici na zahraniční komoditní trhy. Společnosti byly požádány, aby své budoucí pozice této komisi nahlásily k možné kontrole, uvedli lidé, kteří si nepřejí být jmenováni. Kromě toho Národní správa potravin a strategických rezerv brzy uvolní státní zásoby kovů, včetně mědi, hliníku a zinku. Tyto kovy bude prodávat výrobcům. Konkrétní objemy, které mají být uvolněny, nebyly uvedeny.

Vývoj ceny platiny

Ceny většiny kovů v Londýně a Šanghaji klesly, stejně jako kontrakty na železnou rudu na singapurské burze. Akcie kovodělných společností v Číně a Hongkongu také klesly a australský užší index pro kovy a těžaře zaznamenal největší ztrátu za téměř měsíc. Akcie těžařů a ocelářů v Evropě tento pokles také následovaly.

"Několik let jsme neviděli, že by země uvolnila státní rezervy," uvedl Ťia Čeng, obchodník s komoditami ve společnosti Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management. "To posílí krátkodobé dodávky a vyšle na trh medvědí signál."

Rizika spekulací

Kontrola pozic u zahraničních komodit má za cíl omezit „nadměrné spekulace, protože ceny jsou přehřáté a mohly by přinést rizika,“ uvedl Ťia. Nárůst cen komodit vyvolal v Číně obavy, že továrny budou nakonec muset přenést vyšší náklady na spotřebitele, což by ekonomiku poškodilo.

Čína sice zrychlila své úsilí omezit inflační tlaky, ale tyto kroky měly smíšené výsledky. Čínský premiér Li Kche-čchiang 12. května zesílil rétoriku a vyzval zemi, aby zakročila proti prudce rostoucím cenám. Železná ruda po jeho komentářích v druhé polovině května klesla, od té doby ale opět narostla a ceny základních kovů jsou i přes nedávné snížení mnohem vyšší než loni. minulý měsíc uvedla, že úsilí této země bude pravděpodobně marné, protože Čína již není kupujícím, který by určoval ceny, a pokles cen je jasnou nákupní příležitostí.

Čína nezveřejňuje informace o objemech, které drží ve svých státních rezervách, ale vláda si je v tichosti dává stranou jako způsob ochrany proti budoucím cenovým výkyvům. Materiál lze uvolnit v případě nouze, například jako v předchozích případech u prodeje vepřového masa, aby ochladila obavy z inflace. Jednalo by se o první veřejně oznámené uvolnění mědi z čínských státních zásob od roku 2005, kdy se Peking snažil tlumit místní ceny po špatných sázkách vládního obchodníka. V roce 2010 byly rovněž prodány rezervy na hliník a zinek. Nedostatek podrobností o objemech, které se mají tentokrát uvolnit, znamená, že není jisté, jak efektivní ve zkrocení cen tento krok bude.

Nařízení Komise

Také není jasné, co mohlo poslední nařízení Komise ohledně zahraničních pozic vyvolat. Regulátor nevyloučil další opatření, včetně těch, která by se zaměřila na konkrétní společnosti, které jsou pod jeho kontrolou, uvedli lidé. Vláda již předtím požádala domácí firmy, včetně oceláren, obchodníků s komoditami a makléřských společností, aby snížily býčí sázky na místním trhu s futures u vysoce volatilních surovin, jako je železná ruda a uhlí.

Rozšíření dohledu naznačuje, že se Peking nyní snaží uplatnit určitou míru kontroly nad mezinárodními benchmarky, které ovlivňují ceny komodit v Číně, a snaží se odradit od spekulací státních společností.

Zdroj: Bloomberg