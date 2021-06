Světová banka zamítla žádost Salvadoru o pomoc se zaváděním bitcoinu

Světová banka (SB) ve středu zamítla žádost Salvadoru, aby mu pomohla se zaváděním bitcoinu jako oficiálního platidla v zemi. Zdůvodnila to malou transparentností měny a nepříznivými dopady na životní prostředí. Středoamerická země, která se jako první na světě rozhodla přijmout nejznámější a nejstarší kryptoměnu jako legální platební prostředek vedle amerického dolaru, předtím požádala SB o technickou podporu při jeho zavádění. Informuje o tom agentura Reuters.



"Zavázali jsme se pomáhat Salvadoru mnoha způsoby, včetně transparentnosti měny a regulačních procesů,“ napsal mluvčí Světové banky v e-mailu. "Vláda nás sice požádala o pomoc s bitcoinem, ale to není něco, co může Světová banka vzhledem k jeho nedostatkům v oblasti životního prostředí a transparentnosti podpořit," dodal.



O tom, že se Salvador na SB kvůli bitcoinu obrátil, informoval ve středu večer salvadorský ministr financí Alejandro Zelaya. Uvedl také, že jeho země vede jednání s Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Tato instituce, s níž země vyjednává o velké půjčce, podle něj "není proti" zavedení bitcoinu a jednání s ní jsou prý úspěšná. MMF nicméně minulý týden uvedl, že přijetí bitcoinu by s sebou neslo "makroekonomické, finanční a právní problémy".



Salvador se před 20 lety vlastní měny vzdal a používá americký dolar. Prezident Nayib Bukele zavedení bictoinu odůvodňuje tím, že se tak občanům Salvadoru žijícím v zahraničí usnadní posílání plateb do vlasti.

Disclaimer:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.