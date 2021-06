Nejméně citlivé na globální cyklus jsou USA, nejvíce Latinská Amerika. Proč?

Rizikovost akcií bývá posuzována na základě ukazatele beta. Zjednodušeně řečeno, pokud má nějaká akcie betu vyšší než jedna, znamená to, že je rizikovější než celý trh, a naopak. Akcie s vyšší betou bývají zároveň považovány za cyklické, citlivé na ekonomický cyklus. Na ty se investoři často zaměřují během ekonomické expanze a naopak se jim vyhýbají během útlumu či recese. Francouzská investiční banka Natixis se v jedné ze svých posledních analýz zaměřila namísto akcií na jednotlivé světové ekonomiky, u nichž také zkoumala jejich citlivost na cyklus. Které země jsou podle ekonomů banky nejcitlivější na globální ekonomický vývoj a recese?



Natixis shrnuje výsledky své analýzy v následující tabulce. Čísla ukazují citlivost jednotlivých zemí a regionů na vývoj v globální ekonomice. Ta je podle tabulky nejnižší u Spojených států, Afriky a zemí střední a východní Evropy, což by se tedy mělo týkat i naší ekonomiky. Naopak nejcitlivěji reaguje na změny v globálním hospodářství Latinská Amerika a Mexiko, k tomu Rusko a země OPEC:







Ve druhé části analýzy Natixis zkoumá, co onu citlivost určuje. V principu může svou roli hrát řada faktorů, které banka shrnuje do několika základních skupin: Schopnost provádět proticyklickou politiku, která by eliminovala vliv vývoje v globálním hospodářství. K tomu míra celkového zadlužení země s tím, že čím vyšší je, o to citlivěji ekonomika reaguje na globální cyklus. Dále pak hraje roli citlivost na posuny v měnovém kurzu a u řady zemí mohou hrát svou roli ceny ropy.



U Latinské Ameriky, zemí vyvážejících ropu a asijských zemí mimo Čínu a Japonsko Natixis tvrdí, že všude hraje roli menší schopnost provádět proticyklickou politiku, která by šla proti globálnímu cyklu. U latinskoamerických zemí se přidává citlivost na pohyby měnových kurzů. U Japonska zase hraje znatelnou roli ohledně reakce na globální ekonomický vývoj vysoká míra zadlužení. A u zemí vyvážejících ropu samozřejmě rozhoduje pohyb cen ropy.



Zdroj: Natixis