Spence: Příští rok se bude normalizovat, inflace velkým rizikem není

Na jakou stranu diskuse o budoucí inflaci by se přiklonil držitel Nobelovy ceny za ekonomii Michael Spence? V rozhovoru pro Bloomberg Markets odpověděl, že spíše na stranu, kterou reprezentuje třeba Janet Yellenová či šéf Fedu Powell. Ekonom podle svých slov sice chápe, proč se finanční trhy tak zaobírají možností vyšší inflace, on ale míní, že inflační tlaky neporostou nijak výrazně a s ohledem na to, jak velký útlum vyvolala pandemie, dává smysl zaměřit se zejména na ekonomické oživení.



Nebylo by ale lepší, kdyby byla masivní stimulace více rozložena v čase? Na to Spence odpověděl, že je třeba, aby její velká část proběhla již brzy, protože „nechceme, aby se to zastavilo na poli zdravotním či u důvěry a podobně“. Investice do infrastruktury jsou ale dlouhodobé a zde podle ekonoma není nejlepší přístup investovat velké peníze ve velmi krátké době. To ukazuje vývoj po celém světě. „Pokud by vláda přišla s plánem na řešení problémů s infrastrukturou ve výši 3 biliony dolarů rozvrženým na pět či deset let, neměl bych s tím problém,“ řekl ekonom a dodal: „Jestliže se ale místo toho bude plýtvat, vyvolá to kritiku, ke které se přidám.“



Jak bude vypadat rok 2022? Spence začal s tím, že je třeba být velmi opatrný ohledně odhadů tempa růstu. Zatímco rok 2021 může přinést velmi vysoké tempo růstu, v roce příštím by mělo dojít k jeho poklesu na úrovně, které budou více v souladu s plnou zaměstnaností „v naší docela dynamické ekonomice“. Kdy se na plnou zaměstnanost americké hospodářství dostane? Spence podobně jako třeba Janet Yellenová míní, že tomu tak může být již příští rok, a je tak „docela optimista“. Během pandemie totiž došlo k uzavření řady sektorů, které budou nyní otevřeny. A i když existují problémy v globální ekonomice, americké oživení by mělo být velmi rychlé.



Nevyvolá ale tenze klesající míra participace? Začne znovu klesat a jak rychle? Podle ekonoma mohla mít masivní fiskální podpora dopad na ochotu lidí vracet se zpět do pracovní síly a hledat si nové zaměstnání. Jiní zase mohou čekat, až se otevře sektor, ve kterém chtějí pracovat. To vše by ale mělo pominout a podle ekonoma by měla participace zase růst. Obavy ovšem mohou budit vysoké rozpočtové deficity. Na jednu stranu je možné, že dříve byla podhodnocena kapacita ekonomiky vypořádat se s dluhy, ale na druhou stranu platí, že ty mají prostor pro neomezený růst.



Spence pokračoval s tím, že částečně žije v Itálii, kde vládní dluhy k HDP vzrostou na 160 % a ECB „bude muset dvakrát zvažovat, zda nechá sazby jít nahoru.“ Jaký je pohled ekonoma na další vývoj v Evropě? Spence odpověděl, že v USA bude oživení mnohem rychlejší než v kontinentální Evropě. Na druhou stranu jsou ale americká a evropská ekonomika silně propojené.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets



