Na trhy dnes ráno dopadají obavy z mutace delta, futures jsou pod nulou a valná hromada ČEZ dnes bude schvalovat dividendu

Na dnešní náladu na trzích začínají dopadat obavy z šíření mutace delta, která již v několika zemích vedla k přitvrzení omezení, a evropské futures se pohybují pod nulou. Valná hromada dnes bude schvalovat dividendu z loňského zisku ve výši 52 korun za akcii před zdaněním. Bývalý ministr dopravy Dan Ťok se členem dozorčí rady energetické společnosti podle ministryně Schillerové zřejmě zatím nestane. Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings opět potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni AA-.

Dnešní futures se pohybují pod nulou poté, co investoři zvažují rychlost nákazy mutací delta proti ekonomickému oživení. Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,1 %.

Valná hromada dnes bude schvalovat dividendu z loňského zisku ve výši 52 korun za akcii před zdaněním. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno celkem 28 miliard korun. Stát jako majoritní akcionář získá zhruba 20 miliard korun. Navrhovaná dividenda podle firmy reflektuje prodej rumunských aktiv, vyšší dividendu vyplatil pouze za rok 2009, a to 53 korun na akcii. Z předloňského zisku vyplatil loni akcionářům dividendu 34 korun za akcii před zdaněním.

Bývalý ministr dopravy Dan Ťok se členem dozorčí rady energetické společnosti zřejmě zatím nestane. Ministryně financí Alena Schillerová, která má k volbě vydat rozhodující pokyn, uvedla, že v případě Ťoka ho nevydá. Na možné angažmá exministra ve firmě upozornil v minulých dnech server SeznamZprávy. Prostřednictvím ministerstva financí stát vlastní 70 procent akcií . Hlasování na valné hromadě firmy tak vesměs končí podle přání resortu.



Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings opět potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni AA-. Na tuto úroveň se hodnocení ČR dostalo už v roce 2018. Výhled ratingu je stejně jako v lednu stabilní, což znamená, že Fitch se jej v dohledné době nechystá měnit.



Vysoce nakažlivá varianta Covid-19 delta vyvolává v některých zemích nová omezení, a to během hlavní evropské turistické sezóny. Austrálie zpřísnila omezení a tlačí na vládu, aby urychlila svůj očkovací program. Jihoafrická republika mezitím zakázala alkohol a zavřela školy a Malajsie prodloužila národní lockdown, který měl v pondělí skončit.

Matt Hancock rezignoval na funkci britského ministra zdravotnictví poté, co byl přistižen, jak se na úřadu objímal a líbal svou asistentkou. To je v rozporu se zásadami sociální distancování, které sám pomáhal vytvořit. Předseda vlády Boris Johnson rychle jmenoval novým ministrem bývalého ministra financí Sajida Javida. Javid uvedl, že jeho nejvyšší prioritou je ukončení pandemie a návrat země do normálu. Případy Covid za uplynulý týden prudce narostly a tento týden se konají místní volby.

Britský finanční regulátor zakázal kryptoměnovou burzu Binance Markets, pobočku globální kryptoburzy Binance, ve snaze rozšířit regulační zákrok proti kryptoměnovému sektoru kvůli obavám z dodržování předpisů proti praní špinavých peněz. Burza musí odstranit veškerou svou reklamu a na svých webových stránkách a sociálních médiích oznámit, že již nemá povolení v této zemi působit.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a vůdkyně krajní pravice Marine le Pen byli z výsledků z posledního kola regionálních voleb ve Francii zklamaní. V celostátním měřítku se pravicovým stranám dařilo nepatrně lépe než jejich levicovým protějškům. Pro Macrona byly tyto volby první velkou zkouškou jeho strany mimo Paříž a výsledky naznačují, že si pevnou regionální základnu ještě musí vybudovat. Ve Švédsku má zatím předseda vlády Stefan Lofven do dnešní půlnoci zprostředkovat novou koaliční dohodu poté, co minulý týden prohrál hlasování o důvěře.