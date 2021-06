Na novou burzu pro dlouhodobé investory míří první firmy

V Silicon Valley vzniká burza, která podporuje dlouhodobé uvažování před krátkodobými zisky. Zatím funguje jako obchodní platforma, nově ale získala dvě technologické společnosti, které se zařadí k jejím vůbec prvním listingům. S upsáním svých akcií na Long Term Exchange souhlasily americké společnosti Twilio a Asana.

S akciemi obou softwarových firem se už obchoduje na známější newyorské burze NYSE, na dlouhodobé kalifornské burze půjde tedy o duální listing. Aby mohly nabídnout svoje akcie také v San Francisku, musely Twilio a Asana souhlasit s řadou dodatečných požadavků. Mimo jiné se zavázaly, že spojí odměny pro vysoce postavené manažery a členy rad s dlouhodobou výkonností, nebo že vysvětlí, jak správní rada dohlíží na dlouhodobou strategii. Závazky musejí být v podobě konkrétních opatření, aby LTSE mohla monitorovat jejich plnění. Jedním z pěti základních principů je mimo jiné tvrzení, že firmy, které jsou oricentované na dlouhodobý růst, by měly měřit svůj úspěch na roky a činit dlouhodobá rozhodnutí.

Twilio má tržní kapitalizaci zhruba 66 miliard dolarů a Asana, kterou řídí spoluzakladatel Dustin Moskowitz, zhruba 10 miliard. Listing by se měl odehrát v srpnu a obě firmy si od něj slibují, že bude znamením toho, že akcie obou firem jsou přitažlivé i pro dlouhodobé investory. Potenciálně by mohly přilákat alespoň část ze stovek miliard dolarů, které zatím poslali do fondů zasvěcených investování v environmentálně-sociálně-manažersky příznivém duchu ESG. Také některé firmy už podle právníků význam ESG investování rozpoznávají a ty, které vstupují na burzu, se profilují jako společnosti se silnou orientací na poslání.

Burzu LTSE založil a řídí Eric Ries, který myšlenku dlouhodobé burzy načrtl ve své knize The Lean Startup. Podporu mu vyjádřili podnikatelé ze Silicon Valley, jako Marc Andreesen nebo spoluzakladatel LinkedIn Reid Hoffman. Akcie se na její platformě začaly obchodovat v září. Je jich ale jenom pár a listing se na ní zatím neodehrál ani jediný.

Proces jejího vzniku nebyl jednoduchý. Během získávání souhlasu od amerického burzovního regulátora SEC burza LTSE nakonec zrušila mnohem ambicióznější plány požadavků pro listované firmy. Náročné bylo najít i firmy, které na ní svoje akcie upíšou. Aby jim usnadnila rozhodování, snížila LTSE letos poplatky za listing na polovinu. Rozptýlit obavy z nízkých objemů na nové burze pak měl nápad duálního listingu, což znamená, že akcie daných firem jsou primárně listované na dominantnějších burzách Nasdaq nebo NYSE. Ty samy v poslední době posílily poradenství v oblasti ESG firmám, které jsou na těchto burzách listované.

O duálním listingu na LTSE uvažuje podle zdrojů také softwarová společnost Expensify. O tomtéž uvažovala loni v době své IPO údajně také společnost Airbnb, nakonec se ale rozhodla proti.

Zdroje: LTSE, Bloomberg