Červnová inflace byla nepatrně vyšší, než odhadovala ČNB

Červnová meziroční inflace byla o 0,1 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v prognóze. Vyšší, než prognóza očekávala, byla jádrová inflace, kterou ovlivnilo zrychlení dynamiky cen zboží i služeb. Uvedl to dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v červnu podle dnešních údajů Českého statistického úřadu klesla na 2,8 procenta.



Stejným směrem podle něj působil i meziroční růst cen pohonných hmot, který svou silou překonal prognózu v návaznosti na nečekaně vysokou cenu ropy. V opačném směru působilo další překvapivé zpomalení růstu cen potravin, jejichž dynamika zůstává rozkolísaná. Dopad změn nepřímých daní byl ve srovnání s prognózou lehce nižší. Nepatrný meziroční pokles regulovaných cen zhruba odpovídal prognóze.



Červnový vývoj inflace odpovídá z hlediska celkového příběhu stávající prognóze ČNB. Ta předpovídá dočasné zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen k horní hranici tolerančního pásma zejména v důsledku výrazného meziročního zdražení pohonných hmot. Inflaci posléze také podpoří dynamické zvýšení cen potravin a koncem roku i obnovení růstu regulovaných cen, upozornil Král.



Celkové inflační tlaky se podle něj začnou zmírňovat až během podzimu s tím, jak bude odeznívat aktuálně zrychlený růst dovozních cen. Domácí cenové tlaky budou naproti tomu mírně narůstat, a to v souvislosti se znovuotevřením tuzemské ekonomiky a pozvolným zrychlováním růstu mezd. V příštím roce se inflace vrátí do blízkosti dvouprocentního cíle ČNB i díky tomu, jak se od června letošního roku začaly zvyšovat měnověpolitické úrokové sazby, dodal Král.