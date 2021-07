Americký NortonLifeLock jedná o převzetí české antivirové firmy Avast

Americká softwarová společnost NortonLifeLock, dříve známá jako Symantec, jedná o převzetí české antivirové firmy . Ve svém portfoliu by tak posílila spotřebitelský software. S odvoláním na informované zdroje to napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který hodnotu transakce odhaduje na více než osm miliard dolarů (zhruba 173 miliard Kč). Společnost Avast následně jednání potvrdila. Pokud některá ze stran jednání neukončí, dohoda by mohla být uzavřena ještě do konce tohoto měsíce, uvedly zdroje WSJ. Formálně má Norton na podání nabídky čas do 11. srpna.



List při odhadu transakce vychází z tržní hodnoty Avastu, která se nyní pohybuje kolem 5,2 miliardy liber (155,7 miliardy Kč). K tržní kapitalizaci WSJ přičetl prémii, která je pro takové obchody typická. Akcie Avastu se obchodují na burzách v Praze a v Londýně.



Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma o sobě uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků. Zakladatelé Avastu ve firmě drží zhruba 35procentní podíl.



NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americké státě Arizona. Podnik má tržní hodnotu zhruba 16 miliard dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodala americkému výrobci čipů Broadcom. Jejími nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.

Zdroj: čtk, patria.cz