Rozbřesk: Průmysl přestává fungovat jako motor evropského oživení

Průmysl v eurozóně opět viditelně zaostal za očekáváním - v květnu na místo očekávané stagnace poklesl o procento. A to nehledě na to, že podnikatelské nálady věštily průmyslové výrobě výrazně lepší výsledek. Meziroční tempo průmyslu zůstává vysoké (přes 20 %), to však o mnohém nevypovídá. Extrémně nízká srovnávací základna roku 2020 by vykouzlila svižný růst i z daleko horších květnových čísel. Faktem je, že v druhém kvartále již naplno na řadu průmyslových odvětví dolehl fenomén v lepším případě opožděných a v horším zcela nedostupných subdodávek. Výroba tak viditelně zaostává za vysokými novými objednávkami. A to se bude odrážet ve výkonu ekonomiky ve druhém a možná i ve třetím kvartále.



Naše nowcasty pro eurozónu ukazují v tuto chvíli na relativně mírný mezikvartální růst o 0,9 - 1,2 % mezikvartálně. To je relativně málo na to, že druhý kvartál se nesl ve znamení poměrně výrazného rozvolňování pandemických opatření a boomu v sektoru služeb.



Podobný příběh pozorujeme i v Česku. Na druhou stranu je zapotřebí připomenout, že odvětví, která čelí v tuto chvíli největším výpadkům v subdodávkách (automotive), jsou v souhrnném účtování s pandemií zatím nejúspěšnější. Výroba automobilů v Česku je po sezónním očištění zhruba 20 % nad úrovněmi z počátku roku 2020. Na druhou stranu květen zatím nepřinesl výraznější úlevu nejvíce “zkoušeným” službám. Tržby v pohostinství a hoteliérství sice začaly růst, ale i tak zůstávají více než 50 % pod předpandemickými úrovněmi. Podobně nepřesvědčivě zatím na nízkých úrovních stagnují podnikové služby a hlavním tahounem rozvolňovacího oživení zůstává obchod. Náš český nowcast proto podobně jako v eurozóně neukazuje na nijak rychlý růst (okolo 1 % mezikvartálně).



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna včera ocenila holubičí vystoupení šéfa Fedu, které snížilo americké výnosy a oslabilo dolar. Koruna tak vesměs ignorovala “politické” problémy zlotého a forintu a měnový pár se dostal pod 25,60 EUR/CZK. Relativně příznivé prostředí na globálních trzích by koruně mohlo ještě v nejbližších seancích hrát do karet.



Zahraniční forex

Holubičí vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Senátu srazilo výnosy na úrovně pozorované před zveřejněním červnové inflace, což zároveň vymazalo i ztráty eurodolaru. Powell uvedl, že inflace byla dočasně nafouknuta (některými položkami), přičemž redukce měnové expanze je stále daleko (a bude zahlášena včas dopředu).

Dnes jde sice Powell ještě do dolní komory, ale nezdá se, že by se holubičí rétorika dramaticky změnila. Zajímavá však budou odpoledne i data z amerického průmyslu (regionální nálady i výroba).



Ve střední Evropě aktuálně ztrácí forint i zlotý. V obou případech může být příčina politická. U zlotého jednání ústavního soudu, který může zpochybnit suverenitu práva EU, v případě forintu pak opětovné napětí mezi vládou v Budapešti a EU ohledně dotací.