Velké evropské banky varují před zásadními nedostatky v metrice měřící jejich zelenost

Rentabilita zelených projektů bude alespoň zpočátku mizerná minimálně obtížně predikovatelná. Pokud by měly být banky nějak sankciovány, že do takových projektů ať již z důvodů rentability či kdy se mnohdy jedná o vzdušné zámky (viz první propočty nákladů Energiewende a realita) nejdou, měla by EU na financování takových jí požadovaných "zelených aktiv" poskytnout ručení. Zatím např. Německu chybí 40 % zelené energie pro její plány elektromobility do roku 2030. Lze si představit, že např. banka bude nucena financovat nabíjecí stanice, které zůstanou bez proudu, jako čerpací stanice na celém světě bez benzínu během íránské krize v 70tých letech. NB. Ono to s erudicí napříč Bruselskými úřady souvisí. Již několik dekád se bohorovní úředníci rekrutují z politického no name odpadu jednotlivých zemí. Ví tady někdo, že šéfka ECB Madam Lagarder je pravomocně odsouzená - ovšem bez uloženého trestu - korupčnice? Že Madam Von der Leyen je pro neschopnost odvolaná německá ministryně obrany?

Lagardeová byla odsouzena jen za nedbalost

ČTK 19. 12. 2016 Francouzský soud v pondělí rozhodl, že stávají šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová coby někdejší francouzská ministryně financí připravila svou nedbalostí stát o více než 400 milionů eur. Informovala o tom agentura Reuters. V roce 2007 měla Lagardeová připravit mimosoudní vyrovnání kontroverzního podnikatele Bernarda Tapieho se státem. Špaček Re: Lagardeová byla odsouzena jen za nedbalost

