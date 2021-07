ČNB by letos mohla zvyšovat sazby ještě rychleji, než předpokládá jarní prognóza, říká Vojtěch Benda

Česká národní banka (ČNB) by mohla do konce letošního roku zvedat úrokové sazby rychleji, než předpokládá její jarní prognóza, a na příštím měnovém zasedání 5. srpna by mohla zvážit výraznější utažení než o standardních 25 bazických bodů, řekl v pátek člen bankovní rady Vojtěch Benda.

ČNB na svém minulém měnovém zasedání 23. června zvýšila hlavní dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,50 %, a stala se tak jednou z prvních centrálních bank v Evropě, které začínají utahovat měnovou politiku ruku v ruce se zotavováním ekonomik z pandemie covidu-19. Květnová prognóza ČNB předpokládá trojí zvýšení sazeb od června do prosince letošního roku s tím, jak dochází k oživení ekonomiky a aktuální i předpokládaná inflace se drží nad 2% cílem banky.

Benda v pátečním rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že nová prognóza, kterou bude mít bankovní rada k dispozici na srpnovém zasedání, by mohla předjímat ještě rychlejší růst sazeb. "Jestliže jarní prognóza očekávala zvýšení úrokových sazeb o tři kroky, tak lze očekávat, že zahrnutí nových informací se nejspíš promítne do prognózy v podobě potřeby rychlejšího růstu úrokových sazeb," řekl Benda.

Tím by se ČNB ještě více vzdálila Evropské centrální bance, která ve čtvrtek v novém měnověpolitickém výhledu přislíbila, že bude držet sazby rekordně nízko, dokud neuvidí, že inflace dosáhne jejího 2% cíle "značně před koncem horizontu prognózy a trvale" po jeho zbytek (psali jsme zde). Benda řekl, že se rozšiřujícího se úrokového diferenciálu vůči ECB neobává, protože trhy už podle něj víceméně vnímají a zvykly si, že ČNB provádí nezávislou měnovou politiku a nekopíruje výhled a vývoj sazeb ECB.

Zatímco guvernér ČNB Jiří Rusnok po minulém zasedání řekl, že standardní zvýšení sazeb o 25 bazických bodů by mohlo přijít na každém ze zbývajících čtyř letošních měnových jednání, Benda zmínil možnost ještě svižnějšího postupu. "Vzhledem k tomu, že se ekonomický vývoj výrazně posunul spíše k proinflačnímu riziku, z hlediska plnění inflačního cíle bych si dovedl představit razantnější zvýšení sazeb na příštím měnověpolitickém zasedání, vyplyne to ale z debaty. Dovedu si na příštím měnovém zasedání opět představit i návrh na vyšší 'hike' než o 25 bazických bodů."

Benda už na minulém měnovém zasedání v červnu jako jediný hlasoval pro zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Ačkoli inflace v červnu zpomalila na 2,8 %, zůstává v horním pásmu tolerančního cíle centrální banky. Inflaci pohánějí jednak globální ceny paliv a surovin, jednak tlaky plynoucí z toho, jak země ruší protiepidemická omezení, a opětovný nedostatek pracovních sil s tím, jak zrychluje průmyslová výroba.

Benda řekl, že ochota některých centrálních bank tolerovat dočasně zvýšenou inflaci se mu jeví jako riskantní přístup. "Z anekdotické evidence riziko odtržení inflačních očekávání cítím. Z toho důvodu je náš přístup preventivní, nečekáme, až se toto stane," řekl.





Zdroj: Reuters