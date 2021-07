Valuace amerických a zahraničních akcií – jak (ne)srovnávat hrušky a jablka

Někdy v roce 2013 na tom byly americké akcie s valuacemi v podstatě stejně, jako akcie kanadské. Poměr cen akcií a zisků obchodovaných firem (PE) v Německu byl zase hodně podobný tomu, co jsme viděli ve Velké Británii. Nyní je všechno jinak. Co to může znamenat a proč? Dnes na první část odpovědi – hrušky a jablka.



Podívat se na PE na trhu A a srovnávat jej s PE trhu B nemusí dávat moc velký smysl. PE je totiž v principu určeno tím, jaký růst zisků (přesněji řečeno toku hotovosti) je očekáván a jaká je na daném trhu požadovaná návratnost (tedy výší bezrizikových sazeb a k tomu rizikových prémií).



Můžeme vzít extrémní příklad a porovnat PE u Ruska a u amerického trhu. Pokud se zaměříme třeba na takzvané cyklicky upravené PE (CAPE), které pracuje s reálnými zisky posledních 10 let, tak zjistíme, že u Ruska dosahuje CAPE hodnoty 10, zatímco v USA asi 30. Dedukovat z toho, že ruské akcie jsou příliš levné, nebo americké akcie příliš drahé, samozřejmě nelze. Právě proto, že u ruských akcií je úplně jiný růstový výhled, jiné bezrizikové výnosy a v neposlední řadě jiná riziková prémie.



Onen růstový výhled je přitom ovlivněn jak vývojem v celé ekonomice, tak sektorovým složením trhu. Právě příklad Ruska a USA to ukazuje v extrému: Na jednu stranu tu máme trh výrazně vychýlený směrem k ropě, zemnímu plynu a komoditám obecně. Na straně druhé trh, kterému téměř dominují technologie - nedávno jsem tu připomínal, že pětka největších firem na americkém trhu má více než 20 % podíl na kapitalizaci indexu SPX.



Následující graf ukazuje aktuální a asi nejpoužívanější PE, tedy ta počítaná na ziscích očekávaných v následujícím roce. A to v řadě zemí:





Zdroj:



Ani zde by samozřejmě nemělo velký smysl hovořit třeba o tom, že dánský trh je předražený, protože jeho PE je cca na dvojnásobku PE trhu jihokorejského. Nebo že americký trh je příliš drahý, protože jeho PE je vysoko nad trhem čínským. V souvislosti s těmito dvěma trhu připomenu jeden graf, který ukazuje, jak se v posledních týdnech rozevřely nůžky o technologické části obou trhů. V kontextu výše uvedeného můžeme hovořit o tom, že v Číně se zvýšily rizikové prémie a možná i zhoršil růstový výhled:





Zdroj: Twitter



Přímé porovnání valuačních násobků jednotlivých trhů v jednom časovém bodě tedy skutečně nedává moc smysl. Opak již může platit o jejich porovnávání v čase. Jak to v tomto ohledu vypadá s US akciemi a některými jejich zahraničními protějšky se dozvíme zítra.