Uklidnění v Číně zlepšuje náladu i v Evropě. Fed směr neukázal

Zasedání americké centrální banky se obešlo bez překvapení. Nastavení politiky zůstává beze změny a příliš se nemění ani rétorika. Podle očekávání šéf Fedu na tiskové konferenci potvrdil probíhající diskusi o útlumu QE, ale tento krok ještě neoznámil a dál uváděl, že zbývá ujít ještě kus cesty. Podstatné novinky jsme se nedozvěděli ani ohledně upřesnění termínů přechodné inflace nebo dostatečného pokroku ekonomiky. Ohlášení budoucího taperingu se tedy dá čekat při některé příští příležitosti - buď další zasedání, nebo setkání v Jackson Hole. Informace z centrální banky trhům umožňují pokračovat v pozitivním vývoji, velký vliv však nemají.

Firemních výsledků v těchto dnech vychází spousta a většině se dál daří překonávat odhady. , co by největší jméno, ale po výsledcích míří dolů, když společně s nimi varoval před výrazným zpomalením růstu tržeb.

Na evropských akciových trzích se drží pozitivní sentiment s přispěním Číny, která se odrazila vzhůru po uklidňujících komentářích, podpůrném kroku centrální banky a ujištění, že poslední kroky byly přímo cílené a že Čína povolní tamním firmám vstupovat na americké burzy.

Indexy AEX, FTSE 100 nebo CAC 40 dopoledne rostou o 0,7 pct, DAX zaostává s +0,2 pct. Výnosy v USA se po Fedu hýbaly oběma směry a dnes se vydávají nahoru, v případě 10Y splatnosti o více než 2 bazické body. V Evropě jsou změny výnosů nevýrazné. Eurodolar se díky návratu apetitu po riziku zvedá na 1,1875. Situace svědčí i české koruně, která sílí nejen vůči ustupujícímu dolaru, ale mírně i na páru s eurem.

Kromě další várky firemních čísel je dnes na programu údaj o americkém HDP za 2Q. Půjde o předběžný výsledek, který by měl ukázat silný růst - konsensus je nastaven na 8,5 pct, ale mohlo by to být víc. Výrazný příspěvek se dá čekat od soukromé spotřeby. Hlavní otázkou je, kolik pozornosti trh věnuje dobrým číslům za 2Q a nakolik se zaměří na pomalejší výhled pro následující kvartály.

