Americká ekonomika zrychlila nepatrně, ale při silné soukromé spotřebě

Předběžná data o americkém HDP za druhý kvartál mohou na první pohled vypadat slabší, ale díky struktuře růstu podle nás o negativní překvapení nejde. Ekonomika stoupla o 6,5 procenta po 6,3 pct v prvním čtvrtletí. Tržní konsensus byl přitom nastaven na hodnotu 8,5 procenta (vše mezikvartální anualizované změny).

Za negativním překvapením stojí další pokles stavu zásob, který z růstu ubral 1,1 procentního bodu. Menší měrou se ale podílelo také snížení vládních výdajů a zahraniční obchod. Zatímco vývoz stoupl o 6 procent, dovozy ekonomika nasávala 7,8procentním tempem.

Naopak silnější, než se čekalo, se ukázala spotřeba domácností. Ta se zvedla o 11,8 procenta, přičemž nákupy zboží i služeb šly nahoru zhruba stejným tempem. Investice do fixních aktiv stouply ve 2Q o 3 procenta.

Jak bylo řečeno, data podle nás nejsou špatná. Ukazují na sílu spotřebitelské poptávky, které se rychle zvedla nově i díky rozjezdu útrat za služby. Produkce za poptávkou zaostává, navíc jsou zde pořád problémy s dodávkami a dopravou, což v důsledku vede k vyprazdňování skladů. To však zároveň může představovat potenciál pro budoucí období. Poptávka spotřebitelů má možnost čerpat z pokračujícího oživení trhu práce, rostoucího sentimentu a konec konců také úspor, jejichž úroveň i po poklesu zůstává značně nad dlouhodobým průměrem. Zatímco tedy oživení ve 2Q nedosáhlo očekávané úrovně, odhady pro následující čtvrtletí by se mohly vylepšit a horní fáze cyklu by tak dostala plošší a širší tvar.

Z pohledu měnové politiky jde o potvrzení, že je třeba ujít ještě kus cesty k nápravě, a tedy o podporu pro záměr "nepospíchat" s utažením měnové politiky. V tomto smyslu má opodstatnění nárůst amerických výnosů a oslabení dolaru po datech. Reakce na samotná čísla je však malá, většina pohybu se udála ještě před nimi.