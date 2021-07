Evropa se snaží korigovat úvodní ztráty. Závěr týdne kazí Amazon, ustal i růst v Číně

Výsledky velkých technologických firem jsou v této sezóně smíšené. Trhy nepotěšily výhledy poskytnuté Applem či Facebookem a nově se na negativní stranu přidává také , jehož tržby nedosáhly na odhady. Dopad na sentiment byl znát u amerických futures i otevření evropských burz. K tomu se koncem týdne, zdá se, vyčerpalo krátkodobé vzedmutí čínského trhu po předchozím propadu způsobeném obavami z utahující se regulace.

Po poklesu čínských akciových trhů se negativní vývoj přesunul do Evropy, která se však v průběhu dopoledne snaží ztráty korigovat. Nejúspěšnější je CAC 40, který se už posunul těsně do plusu. AEX je momentálně dole o 0,3 procenta, FTSE 100 klesá o 0,6 pct a DAX je -0,8 procenta. Americké futures jsou však stále v červeném a naznačují více než 1procentní pokles Nasdaqu.

Eurozóna dnes zveřejní údaj o HDP za druhé čtvrtletí. Formálně by měla vystoupit z technické recese a trh předpokládá růst o 1,5 pct. USA nebo výsledky některých evropských zemí však naznačují, že dynamika nakonec nemusí být tak dobrá. Vedle toho je na programu předběžná inflace v eurozóně, která se má za červenec mírně zvednout na 2 procenta. V tomto případě naopak německé údaje naznačují možné vyšší cenové tlaky. Kombinace slabšího růstu při vyšší inflaci by přitom trhům na náladě nepřidala. V případě USA jsou na programu osobní příjmy a výdaje, chicagský index aktivity a spotřebitelská důvěra. Jde o čísla, která by neměla mít velký vliv, zůstanou spíše ve stínu firemních výsledků.

Výnosy dluhopisů se po předchozím nárůstu posunuly dolů. Eurodolar na tyto změny příliš nehledí a dál stoupá, když se dostává už na hladinu 1,1900. Koruna dnes vykazuje nevýrazné změny a vůči euru se drží u 25,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4759 -0.0564 25.5608 25.4621 CZK/USD 21.4110 -0.1236 21.5095 21.4105 HUF/EUR 357.8950 0.0008 359.1400 357.2638 PLN/EUR 4.5728 -0.0450 4.5803 4.5700

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6803 -1.7241 7.6859 7.6656 JPY/EUR 130.2945 0.0984 130.3710 130.0280 JPY/USD 109.5050 0.0311 109.6440 109.4800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8515 -0.0153 0.8525 0.8511 CHF/EUR 1.0775 0.0469 1.0783 1.0765 NOK/EUR 10.4096 0.2471 10.4462 10.3997 SEK/EUR 10.1668 0.0591 10.2528 10.1555 USD/EUR 1.1898 0.1018 1.1900 1.1875

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3508 -0.1081 1.3559 1.3504 CAD/USD 1.2433 -0.0924 1.2455 1.2426

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



